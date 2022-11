UN-Bericht über Kriegsgefangene: Folter, Missbrauch und sexuelle Gewalt

Stand: 15.11.2022 17:56 Uhr

Nach Angaben der Vereinten Nationen müssen Kriegsgefangene im Ukraine-Krieg Folter, Demütigung und Misshandlungen erleiden. Dies wurde von Opfern auf russischer und ukrainischer Seite gemeldet. Es gibt auch Berichte über Tötungen.

Von Kathrin Hondl, ARD Studio Genf

Schläge, Elektroschocks, sexuelle Gewalt: Der Leiter der UN-Beobachtermission im Ukraine-Krieg hat ausführlich über Folter und schwere Misshandlungen von Kriegsgefangenen berichtet. Das Team des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen stützt sich auf Interviews mit den Opfern.



SWR-Logo Kathrin Hondl

ARD-Studio Genf

Die UN-Experten befragten 159 Männer und Frauen in russischer Gefangenschaft und 175 Männer in ukrainischer Gefangenschaft. „Es ist wichtig zu betonen, dass uns die Ukraine vertraulichen Zugang zu Kriegsgefangenen in Internierungslagern gewährt hat, wo wir mit ihnen gesprochen haben“, sagte Missionsleiterin Matilda Bogner. „Russland hat uns keinen Zugang gewährt, also haben wir die ukrainischen Kriegsgefangenen erst nach ihrer Freilassung befragt.“

Systematische Erniedrigung der Frau

Viele ukrainische Kriegsgefangene haben schwere Misshandlungen gemeldet, die oft beginnen, sobald sie von russischen Streitkräften oder ihren Verbündeten festgenommen werden.

Unmittelbar danach wurden einige von ihnen geschlagen oder ihre persönlichen Gegenstände geplündert. Die Kriegsgefangenen wurden dann unter besorgniserregenden Bedingungen in Internierungslager transportiert – in überfüllten Lastwagen oder Bussen, oft ohne Wasser oder Toiletten für mehr als einen Tag. Ihre Hände waren gefesselt und ihre Augen so fest verklebt, dass ihre Handgelenke und ihr Gesicht verletzt waren.

Bogner zitierte einen Häftling mit der Aussage, er könne das Geräusch von Klebeband nicht mehr ertragen. Die russischen Wachen benutzten es, um Menschen festzuhalten und zu foltern. In den russischen Lagern, berichtete Bogner, seien die Häftlinge unter anderem mit Elektroschocks gefoltert worden. Sie wurden geschlagen, von Hunden angegriffen und sexuell missbraucht.

Auch Frauen berichteten von systematischen Demütigungen in russischer Gefangenschaft: „Mehrere Frauen berichteten, dass sie während des Verhörs geschlagen, mit Stromschlägen getötet und mit sexueller Gewalt bedroht wurden. Einige wurden gezwungen, in Anwesenheit männlicher Wachen nackt von einem Raum in den anderen zu gehen.“ Laut Bogner handelt es sich um acht Personen starb im April in einem Lager in Russland.

Russische Gefangene berichten von Tötungen

Andererseits berichteten auch russische Gefangene in der Ukraine von Tötungen. „Uns liegen glaubwürdige Berichte über Hinrichtungen von Menschen vor, die nicht mehr an Kampfhandlungen beteiligt waren“, sagte Bogner. „Auch Fälle von Folter und Misshandlung durch Angehörige der ukrainischen Streitkräfte.“

Viele Russen berichteten, dass sie auf Lastwagen transportiert wurden, manche nackt und mit auf dem Rücken gefesselten Händen. In den ukrainischen Lagern angekommen, seien die russischen Gefangenen angemessen behandelt worden, so der UN-Menschenrechtsexperte.

Sie erinnerte an die Genfer Konvention, die sowohl die Ukraine als auch Russland unterzeichnet haben: das absolute Verbot von Folter und Misshandlung von Kriegsgefangenen.

Themenübersicht

Krieg in der Ukraine