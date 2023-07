Nach einem Kuhangriff in Südtirol mit verletzter Touristin kam es in Italien zu einem weiteren Vorfall. Ein Ehepaar wird die Szenen so schnell nicht vergessen.

Moos in Passeier – verträumte Gipfel, Badeseen und grüne Täler: Südtirol, die nördlichste Provinz Italiens, hat Angst vor Weinbergen und malerischen Berglandschaften. Beim Wandern auf der Alm können die Wege über eine Kuhweide führen. Allerdings sorgten in den vergangenen Tagen erschreckende Szenen für Aufsehen.

Nach einer Kuhattacke in Südtirol: Wieder eine unheimliche Begegnung

Am Sonntag (16. Juli) kam es auf der Seiser Alm in Südtirol zu einer dramatischen Aktion. Plötzlich griffen Kühe Touristen an und verletzten eine Frau schwer. Dies ist jedoch nicht der einzige Fall dieser Art in Italien.

In Südtirol umzingeln wütende Kühe einige Wanderer. (Symbolbild) © Peter Schneider/dpa

Bereits am Montag (17. Juli) kam es in der italienischen Gemeinde Moos in Passeier in Südtirol zu einer weiteren gruseligen Kuhbegegnung. Ein Paar aus dem Trentino, wo kürzlich ein Jogger von einem Bären getötet wurde, machte einen Ausflug zum Seebersee. Das berichtet Südtirol-Nachrichten. Auf rund 2000 Metern Seehöhe traf das Paar auf mehrere Kühe – zunächst verlief alles friedlich.

Südtirol: Wütende Kühe umkreisen Wanderer

Doch das soll sich plötzlich ändern. Etwa zehn wütende Kühe tummelten sich auf den Almwiesen rund um den See. Die Tiere sollen einen Mann und ein Kind umkreist haben, hieß es. Das habe die Wanderer in der Gegend verschreckt, sagte das Paar der Zeitung. Damals hatte niemand einen Hund dabei.

Als die Kühe das Paar schließlich ins Visier nahmen und auf sie zuliefen, retteten sich die beiden auf einen Felsen. Erst als sie das Interesse verloren und unterwegs zwei Touristen verfolgten, flüchtete das Paar. „Wir sind über einen anderen, viel längeren Weg ins Tal abgestiegen, sodass wir nicht mehr an der Herde vorbei müssen“, erklärt die Frau Südtirol-Nachrichten.

Kuhbegegnung in Südtirol: So sollten sich Wanderer verhalten

Auch der Deutsche Alpenverein weiß, dass es zu Konflikten zwischen Kühen und Wanderern kommen kann. Auch wenn es selten zu Zwischenfällen kommt, ist richtiges Verhalten entscheidend. Das sollten Wanderer laut Alpenverein bedenken:

Halten Sie Abstand und verlassen Sie den markierten Weg nicht; Machen Sie im Zweifelsfall einen Umweg

Gehen Sie nicht durch Kuhherden

Hunde an der Leine; Wenn Kühe sich aggressiv verhalten, lassen Sie den Hund frei laufen

Achten Sie auf die Körpersprache, starren Sie Kühe nicht mit den Augen an und erschrecken Sie die Tiere nicht

Bei einem Angriff gilt: Ruhe bewahren, der Kuh nicht den Rücken zuwenden und zügig die Weide verlassen

„Wenn man respektvoll mit den Tieren umgeht, wird man keine Probleme haben“, sagte Sprecher Thomas Bucher in einer Mitteilung. Grundsätzlich sind Kühe nicht aggressiv, Mutterkühe können ihre Kälber jedoch als gefährdet ansehen und „den vermeintlichen Eindringling möglicherweise heftig angreifen“. Drohende Gesten der Tiere können das Senken des Kopfes, Kratzen, Brüllen oder Schnauben sein. Auch in Österreich kam es letztes Jahr zu einer Kuhattacke. Ein deutscher Urlauber wurde schwer verletzt. (Käse)

Rubrikenliste: © Peter Schneider/dpa