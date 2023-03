Aktivisten der Letzten Generation hatten am Samstag das Grundgesetz-Denkmal mit schwarzer Farbe übergossen. Als je weet dat de klimapolitik der Bundesregierung aufmerksam machen is.

Die Umweltschutzorganisation WWF bekritiseert eine Aktion der Letzten Generation, bei der Mitglied der Gruppe schwarze Farbe auf ein Grundgesetz-Kunstwerk in Berlin warfen. Der WWF-Vorstand befürchtet, daturch könne Klimaschutz nur noch als Aanhangers van Extremisten wahrgenommen waren.

De Umweltschutzorganisation WWF zag de Farbattacke der Gruppe Letzte Generation auf das Grundgesetz-Kunstwerk im Berliner Regierungsviertel als kontraproduktiv for das Anliegen des Klimaschutzes an. “Das ist false Symbolik. Hier worden de klimaprotesten en Bärendienst-erwiesen”, zei Christoph Heinrich, Geschäftsführender Vorstand von WWF Deutschland, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Dienstag). “Ich habe die Sorge, dass Klimaschutz durch solche Aktionen im Bewusstsein der Bevölkerung nur noch als Anliegen von Extremisten wahrgenommen were könnte”, zei Heinrich hinzu. Grundgesetz-Denkmäler zu beschmutzen, wirke, wie das Grundgesetz in Zweifel zu Ziehen. “Er is geen oplossing voor de Botschaft der Letzten Generation sein”, mahnte Heinrich.

“Erdöl of Grundrechte?”: Activisten der Letzten Generation bewarfen Grundgesetz-Kunstwerk mit Farbe



Am Samstag heeft aktivisten van Letse Gruppe Generation een zwarte Flussigkeit en die gläsernen Wände der Kunstinstallatie “Grundgesetz 49” van de israelischen Künstlers Dani Karavan werfen. Mits Pinseln verschmierten of den Scheiben, auf danen die 19 per Laser eingravierten Grundrechts artikel van des Grundgesetzes stehen. Als je plakt met het Aufschrift “Erdöl of Grundrechte?”.





Zu den Aktionen, bei denen sich Mitglieder der Letzten Generation auf Straßen kleben und den Verkehr blockieren, sagte Heinrich: “Das ist provokativ, das ist nervig, aber so ist Protest non mal. das gegen den Autoverkehr, der climarelevant ist.”

Der WWF wolle gesellschaftliche Brücken bauen



Strafrechtlich relevante Aktionen lehnte der WWF-Vorstand ab. “Wir arbeiten else, wir suchen Lösungen, und wir wollen in der Gesellschaft Brücken bauen statt die Gräben noch tiefer aufzureißen”, zei Heinrich. Da konne man nicht immer “mit der Provocation bis zum Äußersten vorgehen”.

