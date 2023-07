Berlin

Paprika-Trios in Plastik, Pappschachteln für Zahnpastatuben und fast keine Verpackungen mit Pfand im Milchregal – beim Einkaufen im Supermarkt oder Discounter entsteht zu Hause schnell jede Menge Verpackungsmüll.

Liegt es an den Entscheidungen der Verbraucher? Nein, sagt die Deutsche Umwelthilfe – nach Angaben des Lobbyverbandes werden immer noch viel zu viele Waren in Verpackungen und Einwegbehältern angeboten. Bei einem „Verpackungscheck“ gab der Verband fast allen Supermärkten und Discountern schlechte Bewertungen – nur drei getestete Bio-Ketten kamen mit einer guten Bewertung davon.

Nach Angaben der Umwelthilfe wurden in fünf der untersuchten Ketten keine Mehrwegverpackungen für Milch- und Joghurtprodukte angeboten, in einem anderen Geschäft lag die Quote bei 97 Prozent. Bei der ersten Prüfung Anfang 2022 kam die DUH zu dem gleichen Ergebnis. Der Anteil an verpacktem Obst und Gemüse ist tendenziell etwas zurückgegangen, allerdings nur um wenige Prozentpunkte.

Besonders hart fiel die Kritik bei Aldi Nord und Süd sowie Lidl aus: Bei den drei Discountern fand die DUH weder im Milchregal noch im Getränkesortiment Mehrwegverpackungen – so sah es auch Anfang 2022 aus. Aldi Süd kündigte an, im kommenden Jahr den Einsatz von Mehrwegflaschen im Getränkebereich zu testen.

Auch Aldi Nord und Süd gaben an, dass bis Ende 2025 40 Prozent der Obst- und Gemüseartikel unverpackt angeboten werden sollen. Dies ist derzeit bei einem Drittel der Artikel der Produktgruppe der Fall. „Im Rahmen unserer Verpackungsstrategie legen wir auch Wert darauf, den Einsatz von recyceltem Kunststoff stetig zu steigern“, hieß es.

Pfand ist nicht gleichbedeutend mit Mehrweg

„Unsere Testbesuche zeigen unnötig viel Einwegartikel, zu viel Plastik und Müll. Selbst robuste Standardprodukte wie Karotten, Äpfel oder Paprika werden häufiger in Einwegverpackungen als unverpackt angeboten“, sagte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz zu den Ergebnissen. „Wenn wir die Plastikkrise nicht noch weiter verschärfen wollen, brauchen wir eine Halbierung des Verpackungsmülls bis 2027 und eine zusätzliche Einwegsteuer von mindestens 20 Cent auf Einweg-Plastikflaschen, -dosen und -getränkekartons.“

Zur Erinnerung: Nicht alle Mehrwegflaschen sind als Mehrwegware anzusehen. Beispielsweise gehören Flaschen, die von den Rückgabeautomaten zerkleinert und später zerschnitten und recycelt werden, zur Kategorie der Einwegflaschen. Bei Mehrwegverpackungen wird der Behälter meist nur gereinigt und anschließend wieder befüllt.

Mehr als 225 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr

Der Verpackungsmüll hat in Deutschland in den letzten Jahren tendenziell zugenommen. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums fielen im Jahr 2020 rund 18,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an – zehn Jahre zuvor waren es noch 16 Millionen Tonnen. Pro Kopf gerechnet verbraucht jeder Mensch in Deutschland 225,8 Kilogramm Verpackungen.

Papier, Pappe und Pappe machen mehr als 8,3 Millionen Tonnen aller Verpackungsabfälle in Deutschland aus. Im Jahr 2020 fielen rund 3,22 Millionen Tonnen Plastikmüll an, Glasmüll mehr als drei Millionen Tonnen. Besonders auffällig ist die Entwicklung von Aluminium von 90.600 Tonnen im Jahr 2010 auf knapp 140.000 Tonnen im Jahr 2020.

Geschälter Spargel, Salatmischung – immer in Plastik verpackt

„Der Anteil der Ein- und Zweipersonenhaushalte sowie der Senioren nimmt zu. Beides führt dazu, dass kleinere Füllgrößen bzw. vorportionierte Einheiten gekauft werden, was sich wiederum zunehmend auf den Verpackungsverbrauch auswirkt“, schreibt das Umweltbundesamt online zum Anstieg des Verpackungsmülls. Darüber hinaus haben sich die Ess- und Konsumgewohnheiten verändert. Fast Food, To-Go-Produkte und Fertiggerichte erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit.

Die DUH geht in ihrem Bericht davon aus, dass die Nachhaltigkeit der Produkte für viele Kunden ein wichtiges Verkaufsargument ist. „Um jedoch eine Entscheidung im Sinne der Umwelt treffen zu können, braucht es das entsprechende Angebot im Lebensmitteleinzelhandel“, heißt es. Obwohl Unverpackt-Läden vor allem in Städten zunehmend die Möglichkeit bieten, ohne Verpackungsmüll einzukaufen, ist ihr Marktanteil bisher eher gering.

Der Handelsverband HDE gab bekannt, dass sich der Lebensmittelhandel bereits aktiv für die Reduzierung von Verpackungsmüll einsetze. „So haben beispielsweise alle großen Lebensmitteleinzelhändler Mehrwegnetze im Obst- und Gemüsebereich eingeführt, um die Zahl der sehr leichten Tüten zu reduzieren. Auch die Reduzierung des Materialeinsatzes bei Private-Label-Verpackungen durch dünnwandigere Milchverpackungen oder Getränkeflaschen trägt dazu bei, dass weniger Verpackungen im Umlauf sind“, sagte Antje Gerstein, HDE-Geschäftsführerin für Europapolitik und Nachhaltigkeit, laut Mitteilung. Darüber hinaus ist das Sammelsystem für pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen sehr effektiv.

Das neue Verpackungsgesetz hat bislang keine Trendwende gebracht

Seit Januar gilt ein neues Verpackungsgesetz, wonach viele Gastronomen Mehrwegverpackungen für Speisen zum Mitnehmen anbieten müssen. Doch das läuft nicht rund: Erst Mitte Mai forderte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) strengere Kontrollen. „Die Gastronomen werden aufgefordert, auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Wiederverwendung nachzukommen, und Kommunen und Länder sollen deutlich besser kontrollieren“, sagte sie damals der „Bild am Sonntag“.

Nächste Baustelle: Lebensmittelverschwendung

In den Zahlen zum Verpackungsmüll ist die große Menge an Lebensmitteln, die auch in der Mülltonne landet, nicht berücksichtigt – in Deutschland waren es rund 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Fast 60 Prozent dieser Abfälle fallen in Privathaushalten an – das entspricht knapp 80 Kilogramm pro Person und Jahr.