Laut einer am Mittwoch eingereichten Klage verklagt eine Koalition aus Umweltgruppen und Naturschützern den Bundesstaat Utah wegen seines angeblichen Wassermissbrauchs und des Versäumnisses, den Großen Salzsee vor dem Rand eines „ökologischen Zusammenbruchs“ zu schützen.

Die Klage kommt etwa neun Monate, nachdem fast drei Dutzend Wissenschaftler und Naturschützer Alarm geschlagen haben, dass Nordamerikas größter Endsee einer „beispiellosen Gefahr“ ausgesetzt sei und dass die Gesetzgeber in Utah keine „Sofortmaßnahmen“ ergreifen würden, um den Zufluss des Sees bis 2024 drastisch zu erhöhen. es würde wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren verschwinden.

Umweltverbände fordern nun das Gericht auf, einzuschreiten, und argumentieren, dass der Staat seine öffentliche Treuhandpflicht verletzt, indem er weiterhin dringend benötigtes Wasser aus dem See ableitet.

Der See erreichte erstmals 2021 und dann erneut im Juli 2022 ein Rekordtief. Und obwohl ein epischer Winter im April zu einem Anstieg des Wasserstands beitrug, reichte dies immer noch nicht aus, um das monatelange Defizit auszugleichen.

Wenn überhaupt, habe es diesen Fünfjahreszeitraum wahrscheinlich um etwa ein weiteres Jahr verlängert, sagte Stu Gillespie, ein leitender Anwalt von Earthjustice, einer Umweltrechtskanzlei, die die Kläger vertritt.

„Aber der Staat hat nichts unternommen, um das grundlegende Problem hier zu lösen, nämlich die übermäßigen (Wasser-)Umleitungen“ vom See weg, sagte Gillespie gegenüber CNN. „Die langfristigen Aussichten sind also immer noch die gleichen düsteren Vorhersagen über den ökologischen Zusammenbruch und die Krise der öffentlichen Gesundheit.“

Der Beschwerde zufolge haben die Behörden weiterhin zugelassen, dass etwa 74 % des flussaufwärts gelegenen Wassers zu Landwirten umgeleitet werden, um Luzerne, Heu und andere Feldfrüchte zu bewässern, wobei ein kleiner Teil des Wassers für Rasen und andere Zierpflanzen verwendet wird.

Die Generalstaatsanwaltschaft von Utah hat noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Klage geantwortet.

Die Klimakrise macht es dem Großen Salzsee selbst in nassen Jahren immer schwerer, sich zu erholen. Da die Temperaturen wärmer werden, haben Experten festgestellt, dass die Verdunstung und Erschöpfung die Wassermenge übersteigt, die in den See gelangt.

Und die Auswirkungen des austrocknenden Großen Salzsees sind bereits weit verbreitet. Es bedroht den kritischen Lebensraum gefährdeter Arten sowie die Wirtschaft des Staates. Einer staatlichen Schätzung zufolge trägt der Große Salzsee 1,3 Milliarden US-Dollar zur jährlichen Wirtschaft bei, von der Mineralienindustrie über die Landwirtschaft bis hin zur Erholung.

Sollte der See weiter austrocknen, würde der wirtschaftliche Schaden jedes Jahr zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden US-Dollar betragen, heißt es in der Schätzung.

Durch die schnelle Austrocknung des Seebodens wird zudem giftiger Staub freigesetzt, der die menschliche Gesundheit gefährdet. Wenn ein starker Wind über den austrocknenden Seegrund weht, wirbelt er winzige Partikel auf, die eingeatmet werden können, die Lunge schädigen und Atemwegserkrankungen verschlimmern. Diese Schadstoffe werden mit gesundheitlichen Komplikationen wie Asthma, Herzerkrankungen und chronischer Bronchitis in Verbindung gebracht.

Im März stimmte die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu, dem Staat Utah einen Teil ihrer Wasseranteile für den Großen Salzsee zu spenden, was mehr als 20.000 Acre-Fuß entspricht, den sie in der Vergangenheit für landwirtschaftliche Zwecke genutzt hatte.

Gillespie sagte, der Beitrag sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“ und der Staat müsse mehr tun, um allgemein Wasser zu sparen.

„Der grundlegende Punkt ist, dass wir alle zu diesem Zeitpunkt in Gefahr sind – und das ist wirklich ein deutlicher Aufruf zum Handeln“, sagte er. „Dies ist eine erstaunliche Ressource, die geschützt werden muss.“