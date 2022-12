Umweltaktivist mit Presslufthammer von deutscher Straße entfernt (FOTOS) — RT Deutsch

Der Klimademonstrant klebte an einer viel befahrenen Durchgangsstraße in Mainz und störte den Berufsverkehr

Die Polizei in der deutschen Stadt Mainz musste einen Klimaaktivisten, der sich am Freitag an einer belebten Straße festgeklebt hatte, mit einem Presslufthammer entfernen. Drei seiner Komplizen wurden mit weniger Aufwand entfernt, nachdem ihr Stunt große Staus verursacht hatte.

Sechs Mitglieder einer Gruppe, die sich Letzte Generation nennt, haben sich am Freitagmorgen in der Mainzer Binger Straße niedergelassen, vier der Gruppe klebten ihre Hände auf den Asphalt, berichtete der deutsche SWR-Sender. Als sich hinter ihnen der Verkehr in die Stadt aufbaute, hielten sie ein Transparent hoch, das eine niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzung und subventionierte Fahrkarten forderte.

Die Polizei wurde zum Tatort gerufen und konnte drei der mit Sekundenkleber verklebten Demonstranten sofort befreien. Der vierte hatte seine Hand jedoch mit einer Mischung aus Kleber und Sand an der Straße befestigt, und die Beamten mussten den umgebenden Asphalt aufhebeln und mit einem Presslufthammer entfernen.

Im #Mainz wurde der Verkehr gestoppt. Die Emissionen des Verkehrssektors sind anhaltend hoch und tragen zur Vernichtung unserer Zivilisation bei. Wir machen weiter und rufen alle Mitmenschen dazu auf, sich uns anschließen! Gemeinsam können wir die Politik zum Handeln bewegen! pic.twitter.com/Tj8XFp4cDj — Letzte Generation (@AufstandLastGen) 9. Dezember 2022

Fotos, die später von der Gruppe gepostet wurden, zeigten die Hand des Aktivisten, die immer noch auf einem Asphaltquadrat klebte.

Der SWR stellte fest, dass das Loch in der Straße sofort repariert wurde, aber die Beamten wägen Anzeige wegen rechtswidriger Versammlung und Sachbeschädigung ab. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Stern führten der Protest und der daraus resultierende Stau dazu, dass zwei Politiker zu spät zu einer Landtagssitzung kamen.

Letzte Generation ist eine Schwestergruppe von Just Stop Oil, deren Mitglieder in den letzten Monaten in Großbritannien durch die Verunstaltung von Kunstwerken und die Blockierung des Verkehrs bekannt geworden sind. Beide Organisationen werden vom Climate Emergency Fund finanziert, einer Stiftung, die von der milliardenschweren Ölerbin Aileen Getty gegründet wurde und von Trevor Neilson geleitet wird, einem Investor mit Verbindungen zu Bill Gates und George Soros.

Mitglieder der Letzten Generation haben sich am Donnerstag auch auf dem Rollfeld des Münchner Flughafens festgesetzt, während eine andere Gruppe in ein Sperrgebiet des Flughafens Berlin Brandenburg eingedrungen ist.