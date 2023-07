Klimaforscher: „Point of no return“ noch nicht erreicht

Die Warnung des UN-Generalsekretärs war dramatisch: Der Klimawandel sei inzwischen „außer Kontrolle“. Die Situation dürfe nicht als fatalistisch angesehen werden, sagt der deutsche Klimaforscher Latif.

Trotz alarmierender Nachrichten über immer häufiger auftretende Hitzewellen, Waldbrände und Stürme hält der Klimaforscher fest Mojib Latif Der Kampf gegen die globale Erwärmung ist nicht aussichtslos.

„Wissenschaftler gehen davon aus, dass der „Point of no Return“ noch nicht erreicht ist. Es wäre immer noch möglich, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen – also auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, am besten auf 1,5 Grad“, sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Deutschen Presse-Agentur Berlin.

Latif äußerte sich zu den Warnungen der UN– Generalsekretär António Guterres. Er hatte gesagt, der Klimawandel sei „außer Kontrolle“.

Die Gefahren

Der Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen Der IPCC hat berechnet, dass zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels der weltweite Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 um 48 Prozent und bis 2040 um 80 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken muss.

Derzeit erwärmt sich der Planet um etwa 1,1 Grad Deutschland schon 1,6 Grad. Latif sagte: „Die Auswirkungen wie Hitze, Dürre und Starkregen sind in vielen Regionen der Welt bereits katastrophal.“ Das vergangene Jahr war der wärmste Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen mit Zehntausenden Hitzetoten.

Zu den derzeit extrem hohen Temperaturen in den Weltmeeren, darunter im Mittelmeer und im Atlantik, sagte Latif: „Einerseits belastet die Erwärmung marine Ökosysteme wie tropische Korallen – das befürchtete Bleichen von Korallen kommt immer häufiger vor.

Darüber hinaus trage die mit der Erwärmung verbundene Wasserausdehnung zum Anstieg des Meeresspiegels bei, sagte der Forscher. Höhere Temperaturen führen auch zu einer höheren Verdunstungsrate, wodurch mehr Energie in der Atmosphäre verfügbar wird und extreme Wetterereignisse häufiger und intensiver werden.

Kaum möglich, sich an eine wärmere Welt anzupassen

Latif wies kürzlich darauf hin, dass sich die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft nicht an eine zwei bis drei Grad wärmere Welt anpassen könne. „Das ist ein großer Fehler. Der Anpassungsfähigkeit sind Grenzen gesetzt“, sagte Latif gegenüber dpa. „Wie will man sich an Temperaturen deutlich über 40 Grad anpassen, wie an häufigere Starkregenfälle? Wie soll die Landwirtschaft ohne Regen auskommen?“

Im März ergab eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Studie, dass Deutschland durch die globale Erwärmung bis zum Jahr 2050 Kosten von bis zu 900 Milliarden Euro entstehen könnten. Ein Beispiel ist die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Schäden von mehr als 40 Milliarden Euro.

