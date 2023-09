Millionen Menschen in den Tropen sind in der Korallenrifffischerei aktiv, insbesondere in Indonesien. Foto

Forscher haben neue Daten zu Korallenriffen weltweit genutzt, um den Zustand ihrer Fischbestände zu bestimmen. Das Ergebnis: Fast zwei Drittel sind überfischt. Doch die Experten äußern auch Hoffnung.

Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit sind derzeit überfischt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der das Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) beteiligt war. Unter der Leitung von Jessica Zamborain-Mason von der Harvard University werteten die Experten Daten zu Fischbeobachtungen in mehr als 2000 Riffen weltweit aus, wie das ZMT mitteilte.

„An fast zwei Dritteln der Standorte wird mehr gefischt, als die Bestände an Biomasse reproduzieren können – sie sind also überfischt“, fasst Sebastian Ferse vom ZMT das Ergebnis der Studie zusammen, die in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht wurde „. Die Fischbestände sind in fast jedem Zehnten befischt Riff sind bereits zusammengebrochen. Sie verfügten über weniger als zehn Prozent der Biomasse, die das Riff hätte, wenn dort keine Fische gefangen würden.

Lange Zeit keine verlässlichen Daten mehr

Den Angaben zufolge liefert die Studie einen ersten Einblick in die weltweite Lage der Rifffischerei. Der Fang in diesen Gebieten wird meist informell gehandelt oder persönlich verzehrt, weshalb verlässliche Daten bisher nicht vorliegen. Für die Studie zählten die Forscher entlang definierter Gebiete Fische unter Wasser und identifizierten die Arten. Lokale Fischereidaten wurden anhand nationaler Statistiken rekonstruiert.

Schätzungen zufolge betreiben weltweit etwa sechs Millionen Menschen Rifffischerei. Rifffänge machen in vielen Regionen einen großen Anteil der gesamten Meeresfischerei aus: 43 Prozent im Nahen und Mittleren Osten und 40 Prozent in der Karibik.

Heel befürwortete ein besseres lokales Fischereimanagement und reduzierte die Fischerei auf 80 Prozent des maximal möglichen Ertrags. Dies würde zu einer deutlichen Entspannung an den Lagerbeständen führen. „Es ist nicht notwendig, den Fischfang am Riff zu verbieten, um das Ökosystem zu retten“, betonte er. Die Studie zeigte auch die Bedeutung einzelner Umweltfaktoren: Der maximal nachhaltig erzielbare Fischertrag ist an Standorten mit höheren Wassertemperaturen und geringerem Korallenbewuchs deutlich geringer.

