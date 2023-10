Umstrittener Trick van Ryanair naar Ausschalten van Online-Vermittlern

De grootste Fluggesellschaft Europas zal worden samengevoegd met een Schikane Kunden von Buchungen über Vermittlungsplattformen. Dat zorgt voor het protest van kennis en uitwisseling.

De relatie tussen Ryanair en de kennis rondom de controverse. Christian Hartmann/Reuters

Het internet zorgt voor tevredenheid bij de consument. Als u een Flugboek wilt spelen, kunt u ook via het Online Verkoopportaal ervoor zorgen dat u over de juiste informatie beschikt, zodat u uw eigen Fluggesellschaften kunt gebruiken. Want deze Fluggesellschaften zouden dergelijke aanvullende informatie aan het publiek kunnen verstrekken – en we zouden deze Vergleichsporttalen aufscheint, riskiert, Kunden and die Konkurrenz zu verlieren niet kunnen gebruiken.