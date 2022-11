Umstrittener „Title 42“: US-Richter kippt Abschieberegel

Stand: 16.11.2022 09:27 Uhr

Ex-Präsident Trump hat 2020 eine Regelung eingeführt, die die schnelle Abschiebung von Migranten ermöglicht – und dies mit dem Coronavirus begründet. Ein US-Richter hat dies nun als „willkürlich“ eingestuft und blockiert.

Ein US-Richter hat eine umstrittene Abschieberegel für Migranten aus Mexiko gekippt. Bundesrichterin Emmet Sullivan beurteilte die auf der Eindämmung des Coronavirus beruhende Regelung als „willkürlich“. Sie verstoßen gegen behördliche Verfahren.

Der ehemalige Präsident Donald Trump führte die Regel im März 2020 ein. Durch den sogenannten Titel 42 konnte die Regierung Hunderttausende Menschen, die an der US-mexikanischen Grenze aufgegriffen wurden, sofort abschieben. Begründet wurde dieses Vorgehen damit, die Ausbreitung des Coronavirus verhindern zu wollen. Menschenrechtsorganisationen kritisierten, dass Menschen nur unter einem Vorwand das Recht auf einen Asylantrag entzogen werde.

Die Regierung kann noch Berufung einlegen

Trumps Nachfolger Joe Biden hielt noch an dem Ansatz fest. Im April kündigte die Regierung jedoch an, die Regelung im Mai aufzuheben. Ein Bundesrichter im Süden von Louisiana blockierte das Projekt jedoch nach einer Klage konservativer Staaten.

Durch die Aufhebung der Regel könnte die Zahl der Migranten in den USA künftig weiter steigen. Bereits in diesem Jahr wurden jeden Monat 200.000 Menschen an der Grenze zu Mexiko festgenommen. Die Zahl ist unter Biden deutlich gestiegen. Gegen die Aufhebung kann die Regierung noch Berufung einlegen.