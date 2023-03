Sterven plantte Reform der Justiz in Israel spaltet das Land. Bei seinem Besuch in Berlijn moet premier Netanyahu mahnende Worte des Kanzlers horen. Er hoffe, zei Scholz, dass een Kompromissvorschlag noch nicht vom Tisch sei. Genau sterft alldings hatte sein Gast gestern erklärt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Besorgnis über die Justizreform zum Ausdruck geplant in Israël. Die Unabhängigkeit der Justiz sei “ein hohes demokratisches Gut”, zag er bij een persconferenz met de Israëlische ministerpresident Benjamin Netanyahu in Berlijn. “Als democratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und – das will ich nicht verhehlen – mit großer Sorge.” Als het goed is, is Netanjahu de Spoelräch mitvielerlei Gruppen der Gesellschaft suche. Als dat zo is, kan een “möglichst breiten Konsens” in der Frage vinden.

Der Kanzler van de Hoffnung, die de Kompromissvorschlag van Israels Präsident Isaac Herzog noch nicht vom Tisch sei. “Wir würden uns as Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht sprchen ist.” Netanyahu ging voor zijn reis naar Berlijn in de buurt van de Kompromissvorschlag.

Herzog hatte in einer Fernsehansprache mitgeteilt, dass aus Spoelrächen mit Politikern der Regierungs- en ook der Oppositionsparteien sein Vorschlag für einen “Kompromiss des Volkes” entstanden sei, der vor allem Abschwächungen bei den am meisten umstrittenen Punkten vorsieht. Er kan een basis worden gevonden voor verschillende bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd met “ersetzen”. Eindringlich warnte er: “Die jenigen, die denken, dass ein Bürgerkrieg unmöglich ist, haben keine Idee, wie nah wir ihm schon sind.”

Nach Ansicht von Netanjahu würde der Vorschlag die jetzige Situation im Justizsystem des Landes nur “verwijderen”. Dies aber wolle die Regierung nicht. In Berlijn sagte Netanyahu non, Israel bleibe auch mit der plantte Justizreform eine liberale Demokratie. “Die democratie in Israël is grimmig en lebendig, wir zijn keinen Zentimeter davon abweichen.” Vorwürfe, seine Regierung wolle die Demokratie abschaffen, beschreef Netanyahu als “absurd”, “unberechtigt” en “lächerlich” zurück.

Seit Wochen komt in Israël met massale protesten tegen de geplante hervorming. Netanjahus Gegner werft in en seiner Koalition vor, gezielt de Judikative schwächen zu wollen en de Demokratie zu untergraben. Die Regierung zal mit der Reform onder gedem influss bei der Auswahl von Richtern stärken and die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kipen. Als je begint te sterven met de Vorwurf, richt je je op de normale massa in de politiek.