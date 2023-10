Sein Debüt in München gab er im März 2022 mit Eugene O’Neills „Gier unter Elmen“ am Residenztheater. Jetzt inszeniert Evgeny Titov Mozarts „Le nozze di Figaro“ im Nationaltheater neu: mit Huw Montague Rendall (Graf), Elsa Dreisig (Gräfin), Louise Alder (Susanna) und Konstantin Krimmel (Figaro). Stefano Montanari dirigiert. Die Facebook-Seite „Against Modern Opera Productions“ rief Anfang Oktober zum Boykott wegen „sadomasochistischer Elemente“ auf. Nach einer Aussage Titovs wurde der Eintrag jedoch gelöscht.

Evgeny Titov kommt aus Kasachstan. Er studierte an der St. Petersburger Theaterakademie, war Schauspieler und wechselte zum Wiener Reinhardt-Seminar zum Regiestudium. 2019 inszenierte er Gorkis „Sommergäste“ bei den Salzburger Festspielen, 2020 folgte seine erste Opernregie in Wiesbaden.

© Thomas Rabsch

AZ: Herr Titov, was halten Sie von solchen Boykottaufrufen?

EVGENY TITOV: Ich bin sehr froh, dass ich Russland verlassen habe und in Deutschland lebe. Wir leben hier in einem freien Land. Es ist großartig, dass die Menschen sich frei äußern dürfen, dass sie unterschiedliche Meinungen und Geschmäcker haben können. Es gibt nur eine Sache, die mir Sorgen bereitet: Proben sollten ein sicherer Raum sein, in dem Künstler sich öffnen, Risiken eingehen und vor einem Auftritt und der Beurteilung durch das Publikum üben können.

Evgeny Titov: „Es geht um die allgemein gültige Frage, was den Menschen unbegrenzte Macht gibt“

Gibt es in Ihrem „Figaro“ „sadomasochistische Elemente“?

Nein, und selbst wenn, was wäre schlimmer? Ein Mann, der seine Machtposition ausnutzt, um Frauen zu missbrauchen, oder irgendwelche möglichen „sadomasochistischen Elemente“ in eine bestimmte Richtung? Der Fokus sollte nicht darauf liegen, ob der Graf seine Vorstellungen von sexuellem Vergnügen und Spaß in einer makellosen Missionarsstellung oder etwas Ungewöhnlicherem verwirklicht. Seine Handlungen sind unmenschlich. Das sollte im Mittelpunkt stehen.

Elsa Dreisig (Gräfin) und Avery Amereau (Cherubino).

© Wilfried Hösl

Elsa Dreisig (Gräfin) und Avery Amereau (Cherubino). von Wilfried Hösl „}“>

Sie sagten bei der Premierenmatinee, dass bei Ihnen im „Figaro“ der Fokus auf Macht und Machtspielen liege. „Sadomasochistische Elemente“ würden als visuelle Assoziation passen, oder?

Es geht um die bis heute allgemeingültige Frage, was den Menschen unbegrenzte Macht gibt, sowohl den Mächtigen als auch den Unterdrückten. Bevor sich die Leute vor der Premiere über etwas aufregen und die gesamte Operngattung retten wollen: Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob der Graf Lederhosen trägt oder nicht, sondern welche Geschichte wir mit dem gesamten Ensemble erzählen. Es ist kein radikaler Angriff auf die Oper. Wer das von unserem „Figaro“ erwartet, wird enttäuscht.

„Le nozze di Figaro“ in München: „Für ein gutes Ergebnis muss man offen und flexibel sein und sich selbst hinterfragen“

Eher?

Dieser „Figaro“ wird lustig, sogar würzig im französischen Sinne. Alles bleibt ganz im Geiste Mozarts. Dass der Graf auffällige Kleidung trägt, dass es Masken gibt oder dass Figaro einen der Luststühle des Grafen entdeckt, ist kaum der Rede wert.

Gerüchten zufolge ragen Dildos aus dem Sitz. Ist das korrekt?

Es ist niemals ein guter Rat, seine Meinung auf Gerüchten zu stützen. Jeder kann sich nach der Premiere eine eigene Meinung bilden.

Wieder der Luststuhl.

© Wilfried Hösl

Wieder der Luststuhl. von Wilfried Hösl „}“>

Ihr ehemaliger Lehrer Martin Kušej inszenierte diesen Sommer „Figaro“ in Salzburg – mit wenig Erfolg. Warum scheitern so viele Regisseure an dieser Oper?

Es ist generell schwierig, gutes Theater zu machen. Man muss offen und flexibel sein, sich selbst und die Tradition immer wieder in Frage stellen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Vielleicht nehmen einige Leute die Geschichte von „Figaro“ nicht so ernst, weil sie denken, sie sei ohnehin bekannt. Aber der Regisseur sollte den ganzen Wahnsinn, der an diesem Tag passiert, zeigen und sich ihm auf eine gute Art und Weise beugen. Das Stück erfordert eine unglaublich dynamische Plastizität, um die Situationen präzise auf- und abzubauen. Es ist wie eine Matroschka: Man öffnet sie und es geht immer weiter. Es kann und darf nicht aufhören. Wenn das nicht passiert, bleibt es langweilig.

Haben Sie das selbst von „Figaro“ gelernt?

Bei den Proben wurde mir klar, dass man für eine Szene nicht nur ein Konzept, eine Idee haben muss. Man muss die Praktizierenden auch dazu bringen, sich zu öffnen und Risiken einzugehen. Wenn das bei Mozart nicht passiert, wenn man die Gefühle nicht auf der höchsten Ebene im Körper hat und sie nicht mit Verlangen nach außen trägt, ist die Oper tot. Bei Mozart geht es darum, Risiken einzugehen!

Mozart im Nationaltheater: „Durch die Oper kann man eine andere Dimension des Lebens schaffen“

Sie stammen aus dem Sprechtheater. Arbeiten Sie lieber mit Schauspielern oder Sängern?

Ich liebe Musiktheater und bin froh, dass ich zu dieser Kunst gekommen bin. Übrigens bezeichne ich die Darsteller einer Oper als Künstler oder Schauspieler und nicht als Sänger. Ich liebe die Musik. Jede Kunst versucht, Musik zu werden, denn Musik ist die höchste Kunst. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht Schopenhauer. Als die Ouvertüre hier geprobt wurde, war ich völlig hin und weg. Durch die Oper kann man eine andere Dimension des Lebens erschaffen.

Konstantin Krimmel und Louise Alder singen Figaro und Susanna.

© Wilfried Hösl

Konstantin Krimmel und Louise Alder singen Figaro und Susanna. von Wilfried Hösl „}“>

Inszenieren Sie diese andere Dimension bereits in der Ouvertüre?

Nein, denn es enthält die gesamte Quintessenz der Oper. Sie muss alleine stehen. Das kann man nicht toppen. Die Ouvertüre ist wie ein Auftakt des Abends. Es wäre peinlich, das darzustellen oder zu illustrieren.

Sie sagten bei der Matinee, dass Cherubino nicht einfach als Hosenrolle präsentiert werden würde. Was bedeutet das konkret?

Diese Rolle ist eine Persönlichkeit. Ich muss sie in keiner Weise verkleiden, sondern sie ernst nehmen. Diese Person hat das Recht, sich so auszudrücken, wie sie sich fühlt und ausdrücken möchte. Es geht nicht darum, dass eine Frau einen jungen Mann porträtiert. Diese Person hat einen weiblichen Körper, fühlt sich wie ein Mann und steht auf Frauen.

Was wäre, wenn Cherubino von einem Countertenor gesungen würde?

Dann wäre die Rolle ein Mann, der Frauen liebt. Es gibt auch Männer, die eine tiefe oder hohe Stimme haben. Für mich wäre es das Schlimmste und absolut Peinlichste, Cherubinos Brüste flachzudrücken und einen Bart aufzukleben. Unser Cherubino ist ein interessanter Charakter.

Muss man für die Aufführung einer Oper Noten lesen können?

Nein. Es ist schön, wenn Sie es können, aber es ist keine Garantie für ein gutes Ergebnis. In der Kunst ist Intuition viel wichtiger als Wissen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie dumm und arrogant sein sollten. Aber man kann Noten lesen und dennoch Aspekte einer Oper nicht verstehen.

Premiere am Montag, 30. Oktober, um 19 Uhr im Nationaltheater, Restkarten an der Abendkasse. Weitere Vorstellungen am 1., 5., 9., 12. und 14. November sowie bei den Opernfestspielen im Juli 2024. Die Premiere wird live im Radio auf BR-Klassik übertragen