Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Dieser Artikel ist Teil des von Cisco vorgestellten Sonderberichts „Bridging the Skills Divide“.

Wenn Europa wettbewerbsfähige Arbeitskräfte haben will, muss es seinen Bürgern eine Lektion erteilen: Die Schule ist nie zu Ende.

Jahrelang war der Bildungsweg eines Menschen einfach. Sie lernten in der Schule, als sie jung waren, unter der Aufsicht von Lehrern. Sie erwarben einen Hochschulabschluss oder absolvierten eine Berufsausbildung und nutzten diese Fähigkeiten bis zur Pensionierung im Berufsleben. Eine Umschulung war und ist eine Seltenheit. Nun besteht jedoch aufgrund des technologischen Fortschritts und der veränderten Branchenanforderungen die Gefahr, dass es der europäischen Arbeitsbevölkerung an relevanten, zeitnahen Qualifikationen mangelt. Es könnte die EU teuer zu stehen kommen – und das gerade dann, wenn sie mutige grüne und digitale Pläne hat.

In ihrer letztjährigen Rede zur Lage der Union erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die künftige Wettbewerbsfähigkeit Europas von „Arbeitskräften mit den richtigen Fähigkeiten“ abhänge.

Das jüngste Aufkommen generativer künstlicher Intelligenz-Tools wie ChatGPT, die auf der Grundlage einer Eingabeaufforderung in atemberaubender Geschwindigkeit neue Inhalte generieren können, erhöht den Druck auf den Block, seine Mitarbeiter umzuschulen. Sam Altman, CEO des ChatGPT-Herstellers OpenAI, sagte vor dem US-Kongress aus, dass der Chatbot „einige Jobs vollständig automatisieren“ würde – und gleichzeitig neue Jobs schaffen würde, „von denen wir glauben, dass sie viel besser sein werden“.

Der Wettlauf ist nun eröffnet, Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um diese neuen Herausforderungen am Arbeitsplatz erfolgreich zu meistern.

Passen Sie sich an oder sterben Sie

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Kommission Anfang Mai das sogenannte Europäische Jahr der Kompetenzen ins Leben gerufen. Neue Fähigkeiten seien später im Leben – wenn die Menschen bereits im Berufsleben stehen – genauso wichtig wie im Klassenzimmer, sagte Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit gegenüber POLITICO in einem Interview zu Beginn des kompetenzorientierten Jahres.

„Wir brauchen ein sehr offenes System der Qualifizierung und Umschulung. Wir können nicht sagen: ‚Nun, jetzt sind Sie qualifiziert, das ist alles.‘ Wir müssen sagen: „Fähigkeiten gehören mittlerweile zum normalen Arbeitsleben dazu.“ „Wir müssen unsere Kapazitäten, unsere Fähigkeiten permanent anpassen“, sagte der 69-jährige luxemburgische Sozialist.

Digitale Kompetenz ist ein Bereich, in dem Brüssel versucht hat, seine finanzielle und politische Macht zur Umschulung von Menschen einzusetzen, um die bestehenden Lücken in der Arbeitswelt zu schließen.

Die EU will bis 2030 20 Millionen IKT-Fachkräfte haben; Derzeit sind es nur 9 Millionen. Um das Blatt zu wenden, legte die Kommission im April einen Plan vor, um die Lücke bei den digitalen Kompetenzen zu schließen. Ein Aktionspunkt konzentrierte sich auf die Umschulung von Mitarbeitern während der Arbeitszeit. Im vergangenen Jahr hat sich auch eines der Innovationsinstrumente der EU zum Ziel gesetzt, 1 Million Menschen in den fortgeschritteneren, forschungsintensiven Technologiebereichen auszubilden.

Der Großteil der Arbeit zur Erreichung dieser Meilensteine ​​wird jedoch auf den Schultern anderer liegen.

Zur Untermauerung des Kompetenzversprechens setzt die EU auf Angebote einer breiten Koalition aus Unternehmen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Eines der Schlüsselelemente des umfassenderen Qualifikationspakets der EU ist der Kompetenzpakt, der sich auf etwa 1.500 Mitglieder in der gesamten Union stützt. Ebenso wurde der Tech-Talent-Plan erst Wirklichkeit, als sich Unternehmen wie Intel verpflichteten, maßgeschneiderte Schulungsprogramme beizusteuern.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, dass die künftige Wettbewerbsfähigkeit Europas von „Arbeitskräften mit den richtigen Fähigkeiten“ abhänge Francois Lo Presti/AFP über Getty Images

Das bloße Vorhandensein dieser Bildungsmöglichkeiten ist nur der erste Schritt, wenn es darum geht, Menschen noch lange nach dem Schulabschluss umzuschulen.

Eines der größten Hindernisse, die es bei Europas Umschulungsversprechen zu überwinden gilt, ist die Bereitschaft der Menschen, sich überhaupt umschulen zu lassen. Schmit erkannte dieses „Problem der Denkweise“ an und fügte hinzu: „Man kann Menschen nicht einfach umschulen, wenn sie eine … feindselige oder negative Denkweise haben. (Wann) sagen die Leute: ‚Warum sollte ich umgeschult werden?‘“

Arbeitgeber, die bei der Umschulung an vorderster Front stehen, könnten ihre eigenen Arbeitnehmer dazu motivieren, sich kontinuierlich weiterzubilden. „Wenn Sie in neue Technologien investiert haben, müssen Sie auch in neues Humankapital investieren“, sagte Schmit den Arbeitgebern. Die EU schlug ihren Mitgliedsländern vor, individuelle Lernkonten einzurichten, die Erwachsenen ein Bildungsbudget zur Verfügung stellen würden.

Motivation wecken

Kompetenzorientierte Organisationen in Brüssel – dem Hinterhof der Kommission – befassen sich bereits seit einiger Zeit mit der Motivationsherausforderung.

Das in Brüssel ansässige Debateville bietet außerschulische Workshops für Jugendliche an, um ihre Debattier- und Präsentationsfähigkeiten zu verbessern. Während Debateville oft Präsentationen über seine Arbeit in Schulen hält, lernen die teilnehmenden Kinder außerhalb des Klassenzimmers – sogar während Camps in diesem Sommer in anderen belgischen Städten wie Gent und Antwerpen.

Die Organisation steht vor der doppelten Herausforderung, Jugendliche zum Lernen außerhalb der Schulzeit zu motivieren und sie überhaupt erst zum Mitmachen zu bewegen. Dies könnte den Schülern eine Denkweise vermitteln, die sie dazu ermutigt, weiter zu lernen, nachdem sie das Erwachsenenalter erreicht und die formale Ausbildung abgeschlossen haben.

„In Belgien schneiden wir beim Thema lebenslanges Lernen extrem schlecht ab. Das liegt zum großen Teil daran, dass wir großen Wert auf formales Lernen legen“, sagte Nora Sleiderink, Forschungsleiterin bei Debateville. Es gebe den Menschen oft das Gefühl, mit dem Studium oder der Berufsausbildung „fertig“ zu sein, fügte sie hinzu.

„Vieles von dem, was wir tun, ist aufregend (die Teenager) und motiviert sie von Natur aus zum Lernen. In diesem Alter arbeiten wir viel mehr als an der Arbeit an Fähigkeiten, an der Einstellung, an der Neugier“, sagte Sleiderink. Der Schlüssel zu dieser Motivation bestehe darin, eine Lernerfahrung außerhalb des schulischen Umfelds zu machen und ein vielfältiges Publikum anzulocken, argumentiert sie.

Es ist eine Sache, in jungen Jahren ein Informationsschwamm zu sein. Eine andere Erfahrung ist es, wenn man sich vielleicht in der Mitte seiner Karriere befindet und das Gefühl hat, in Sachen Fachwissen überfordert zu sein. Aber es gibt Möglichkeiten, die Umschulung weniger belastend zu gestalten, sagen Experten.

Drei belgische Universitäten – in Brüssel, Gent und Antwerpen – haben die Nova Academy gegründet, die eine Reihe von Initiativen zur Förderung des lebenslangen Lernens bündelt. Zu den Angeboten gehören kurze Kurse – sogenannte Micro-Credentials – aus den regulären Bachelor- oder Masterstudiengängen der Universitäten (im Durchschnitt etwa 10 Credits), die für eine breitere Kohorte zugänglich sind. Es ist eine Möglichkeit, in ein neues Fachgebiet hineinzuschnuppern, ohne zu viel Zeit darin zu investieren.

„Es ist eine andere Art, eine Universität oder ein College zu betrachten. Früher dachten die Leute: Okay, ich mache einen Bachelor oder einen (Master), dann habe ich Zugang zu einem guten Job und dann habe ich eine starke Position. Mit Mikro.“ „Wenn Sie Ihre Qualifikationen erwerben, können Sie sich weiterentwickeln oder sich neu qualifizieren“, sagte Kathrin Spyckerelle, Projektleiterin bei der University Association Brüssel, die an einigen der Mikro-Credential-Angebote gearbeitet hat.

Ein Beispiel für einen Weiterbildungsbereich ist die Schnittstelle zwischen Recht und Technologie, mit einem Micro-Credential-Kurs zum Datenschutz und den ethischen Aspekten der KI.

Wenn Europa wettbewerbsfähige Arbeitskräfte haben will, muss es seine Bürger regelmäßig umschulen | Hatim Kaghat/Belga Mag/AFP über Getty Images

Wenn Menschen neue Fähigkeiten erlernen, sei es am Arbeitsplatz oder aus eigener Initiative, besteht die letzte zu überwindende Hürde darin, diese Fähigkeiten zu protokollieren – und Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Sie sie erworben haben. Die Niederlande arbeiten an einem „Kompetenzpass“, sagte die niederländische Arbeitsministerin Karien van Gennip im März gegenüber POLITICO. „Der erste Schritt dazu ist, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen“, sagte sie – und fügte hinzu, dass nicht alle Fähigkeiten im ganzen Land gleich bezeichnet würden.

Der Bedarf an zusätzlichen Fähigkeiten wirft ein weites Netz: EU-Arbeitschef Schmit selbst gab zu, dass es Bereiche gebe, in denen er zusätzliche Schulungen benötige, und bezeichnete seine digitalen Fähigkeiten als „am unteren Limit“.

Dieser Artikel ist Teil des von Cisco vorgestellten Sonderberichts „Bridging the Skills Divide“. Der Artikel wird in völliger redaktioneller Unabhängigkeit von POLITICO-Reportern und -Redakteuren produziert. Erfahren Sie mehr über redaktionelle Inhalte, die von externen Werbetreibenden präsentiert werden.