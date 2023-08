„Wir haben mit Erschwinglichkeitsprogrammen auf der ganzen Welt wirklich gute Arbeit geleistet“, sagte Luca Maestri, Finanzvorstand von Apple, während eines Telefonats mit Analysten. „Die meisten iPhones werden über eine Art Programm, Inzahlungnahme, Ratenzahlung oder irgendeine Art von Finanzierung verkauft.“

Das Unternehmen überstand Rückgänge bei den Verkäufen seiner Geräte und verzeichnete ein anhaltendes Wachstum im App Store und bei den Uhrenverkäufen. Das Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens, zu dem Abonnements für Apple Music, App Store-Verkäufe und Apple Pay gehören, erzielte einen Umsatz von 21,21 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Wearables-Geschäft, zu dem auch die Apple Watch und AirPods gehören, meldete einen Umsatzanstieg von 2 Prozent auf 8,28 Milliarden US-Dollar.

Apple wird sich in den kommenden Jahren für den Großteil des Umsatzes weiterhin auf seine bestehenden Geschäfte stützen. Im Juni stellte das Unternehmen sein erstes großes neues Produkt seit 2014 vor: eine Hightech-Brille, die die reale Welt mit der virtuellen Realität verbindet. Aber das 3.500-Dollar-Gerät, das Vision Pro, wird erst nächstes Jahr in den Handel kommen. Analysten gehen davon aus, dass Apple weniger als eine halbe Million Einheiten verkaufen wird, ein kleiner Bruchteil der rund 200 Millionen iPhones, die das Unternehmen jährlich verkauft.

In Ermangelung einer wichtigen neuen Einnahmequelle hat sich das Unternehmen auf die Steigerung des Umsatzes in Entwicklungsmärkten konzentriert. Im April eröffnete das Unternehmen seine ersten Filialen in Indien und begrüßte Scharen eifriger Käufer. Der Umsatz dort hat sich in den letzten Quartalen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, da immer mehr Inder teurere Telefone kaufen. Der Umsatzanstieg versetzt Apple in die Lage, von einem Markt zu profitieren, der bis 2026 voraussichtlich eine Milliarde Smartphone-Nutzer haben wird.

„Obwohl ich mit unserem Wachstum dort zufrieden bin, haben wir immer noch einen sehr, sehr bescheidenen und geringen Anteil am Smartphone-Markt“, sagte Tim Cook, CEO von Apple, während des Telefonats mit Analysten. „Es ist eine riesige Chance für uns.“

Apple wird voraussichtlich im September ein neues iPhone sowie aktualisierte Modelle der Apple Watch vorstellen. Wall Street- und Branchenanalysten, die die Lieferkette des Unternehmens verfolgen, erwarten keine wesentlichen Designänderungen oder neuen Funktionen. Richard Kramer, Partner bei Arete Research, einem Aktienforschungsunternehmen, sagte, das 16 Jahre alte iPhone sei in eine Phase eingetreten, in der Verbesserungen „schrittweise schrittweise“ würden.