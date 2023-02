Umsatz und Gewinn von Apple sinken, da sich die iPhone-Verkäufe verlangsamen

Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um etwa 4 Prozent und machten damit die meisten Gewinne von früher am Tag wieder rückgängig, als die Tech-Aktien nach Metas Gewinnbericht am Mittwoch zulegten. Die Wall Street hatte einen Umsatz von 122 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 31 Milliarden Dollar erwartet.

Obwohl sich das Geschäft verlangsamt hat, hat Apple nichts unternommen, um Stellen abzubauen. Im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten wie Google und Meta, die in den ersten Jahren der Pandemie aggressiv Personal einstellten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, blieb Apple diszipliniert und stellte 24.000 neue Mitarbeiter ein, nur 3.000 mehr als in den drei Jahren vor 2020.

Dennoch haben viele Investoren ihre Anteile an Apple aus Sorge reduziert, dass das Geschäft von der nachlassenden Wirtschaft getroffen wird. Die Verbraucherausgaben in den Vereinigten Staaten, Apples größtem Markt, sind zurückgegangen, was eine potenzielle Herausforderung für den Verkauf teurer iPhones darstellt.

„Das wirkt sich auf die Ausgabenbereitschaft der Endverbraucher aus, und das wird Auswirkungen auf das wertvollste Unternehmen der Welt haben“, sagte Dave Wagner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors, das rund 5 Milliarden US-Dollar verwaltet und in Apple investiert.

Apple verzeichnete einen iPhone-Umsatz von 65,78 Milliarden US-Dollar 8 Prozent weniger als im Vorjahr. Der bescheidene Rückgang zeugte vom Scharfsinn des Unternehmens in der Lieferkette. Nachdem das Unternehmen im November seine größte iPhone-Fabrik geschlossen hatte, verlagerte es laut Counterpoint, einem Marktforschungsunternehmen, einen Teil der Produktion in andere Fabriken.