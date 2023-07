Nachdem Tesla in den USA und China mehrfach die Preise gesenkt hatte, verzeichnete der Elektroauto-Pionier ein Rekordquartal mit einem Umsatz von fast 25 Millionen US-Dollar. Die Gewinne bleiben jedoch nicht zurück.

Der selbst initiierte Preiskampf um E-Autos setzt Tesla zu schaffen. Nach Börsenschluss in den USA kündigte der Konzern einen Rückgang der Rentabilität (Bruttomarge) von 19,3 Prozent im Vorquartal auf 18,2 Prozent für das zweite Quartal an. Das ist der niedrigste Wert seit 16 Quartalen. Die Umsatzerwartungen wurden mit 24,9 Milliarden Dollar übertroffen. Analysten hatten mit knapp 24,5 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn betrug 3,15 Milliarden US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fielen die Tesla-Aktien zunächst um gut zwei Prozent, stiegen dann aber um zwei Prozent.

Die Gewinnmargen von Tesla sind seit langem der Neid der Autoindustrie. Allerdings hat der Elektroauto-Pionier um Elon Musk einen Preiskampf für Elektroautos begonnen, der vor allem in China tobt. Auch in den USA hat Tesla mehrfach die Preise gesenkt. Der Konzern nutzt seine hohe Ertragskraft, um sich gegen die Konkurrenz etablierter Automobilhersteller zu wehren, die ihre Aktivitäten im Elektromobilitätsmarkt ausbauen. In China gibt es auch den Aufstieg von Unternehmen wie BYD, mittlerweile die Nummer eins auf dem größten Automarkt der Welt. Durch die Rabattschlacht drohen vielen Elektro-Start-ups in der Volksrepublik finanzielle Schwierigkeiten, berichten Branchenvertreter. Aber auch große Autohersteller wie Volkswagen und Mercedes-Benz ächzen.

Unterdessen hat Tesla das Tempo der Preissenkungen verlangsamt und bietet stattdessen Rabatte auf Serienfahrzeuge an. Im zweiten Quartal lieferte der Automobilhersteller einen Rekordwert von 466.140 Fahrzeugen aus und übertraf damit die Marktschätzungen. Dazu trugen in den USA auch staatliche Subventionen bei, die E-Autos erschwinglicher machten. Zuletzt hat Tesla ein Programm eingeführt, das Käufern einen Rabatt gewährt, wenn sie auf Empfehlung eines Kunden ein Fahrzeug vom Typ Model 3 und Model Y kaufen. Das Programm wurde in den größten Tesla-Märkten eingeführt, darunter in den USA, China, Deutschland, Frankreich, Kanada, Mexiko, Hongkong und Singapur. Unterdessen treibt Tesla seinen Ausbau voran und hat einen Antrag zur Erweiterung seiner Gigafactory in Brandenburg eingereicht.