Op een van de Langamsten Hartplätze op de ATP-Tour met Alexander Zverev op zijn 17e partien ungeschlagenen Daniil Medwedew am Rande onener Niederlage. Maar trotz der besten Leistung nach seinem Comeback muss sich der Olympiasieger am Ende schlagen geben.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev verloor een umkämpftes Duell mit Daniil Medwedew en verloor de Viertelfinale beim Masters in Indian Wells. Gegenereerd op de Australian Open in nun 17 Partien ungeschlagenen Russen unterlag Zverev am Dienstag 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7.

Seit der Schweren Knöchelverletzung bei den French Open im vergangenen Sommer wares die mit Abstand best Leistung für Zverev. Bis Medwedew nach einem Umknicken treats were musste, war Zverev der bessere Spieler, verlor danach aber seine Linie etwas and verpasste es, zum zweiten Mal in seiner Karriere ins Viertelfinale bei dem 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier einzuziehen.

Zverev leest zuviele Break-Chancen aus

In hoge klassikale klassen is Satzholte sich Zverev den Durchgang mit dem insgesamt fünften Satzball. Medwedew war in een extreem genervt, spuckte op den Platz en floote auf seiner Bank over die Bedingungen. “Was für eine Schande, so einen Platz Hartplatz zu nennen”, rifer er gut hörbar. Die Plätze in Indian Wells gaat naar de Langamsten Hartplätzen op de ATP-Tour.

Het begin van een lange vertraging Medwedew bei seinen beide eerste Aufschlagspielen juwelen 0:40 hinten, verhinderde een Break Zverevs zowel Male als blieb im Spiel. Im sechsten Spiel knickte Medwedew um en must etwas weniger als zehn Minutes treats und mit einem Tape-Verband verorgt. Danach verlor Zverev etwas von seiner Aggressivität. Im Tiebreak zou de eerste Satzball kunnen zijn, moet van de weg der ze zijn om niet genuttigd te worden door Break-Chancen in de geschreven Satz. Da hatte Medwedew met twee Break-Punkten een van de hamburgers en setzte tot 3:15 uur.