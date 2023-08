Düren/Langerwehe Ein einzelner Sprinterunfall auf der A4 sorgt seit Donnerstagmorgen kurz vor acht für einen Stau in Richtung Aachen.

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 7.40 Uhr zwischen Düren und Langerwehe auf der A4 in Richtung Aachen zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen prallte ein Sprinterfahrer dort in der Nähe der Baustelle gegen eine Leitplanke und stürzte anschließend auf die Seite.