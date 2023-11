„Nicht jeder liebt die Person, die er betreut“, sagte Dr. Lindauer.

Ein unerkanntes Opfer bringen

John Poole, 39, wurde 2014 zum Betreuer, als seine beiden Eltern innerhalb eines Monats Schlaganfälle erlitten. Eine seiner Hauptursachen für Frustration war das Gefühl, dass das Gesundheitssystem seine Arbeit als Pfleger nicht immer ernst nahm – obwohl er einige der Aufgaben übernahm, die eine ausgebildete Krankenschwester übernehmen könnte, wie die Verabreichung von Medikamenten und die Verwaltung von Sondenernährung .

„Das erste Jahr oder so war in dem Sinne sehr chaotisch, dass ich einfach nur lernte“, sagte Herr Poole, der in Sicklerville, New Jersey, lebt und seinen Job in der Landesregierung wegen der Anforderungen der Pflege aufgeben musste.

Er hatte keinen Anspruch auf staatliche Medicaid-Programme, die es ihm ermöglichen würden, für seine Pflegearbeit bezahlt zu werden. Und obwohl er bei einigen praktischen, alltäglichen Aufgaben Familienhilfe hatte, hatte er manchmal das Gefühl, dass wohlmeinende Außenstehende Lösungsvorschläge machten, ohne die Komplexität der Pflege in den Vereinigten Staaten zu verstehen.

„Die Frustration vieler Leute – ich kenne meine – war, dass Sie sehr wertvolle Arbeit leisten, die von der Außengesellschaft wirklich nicht anerkannt wird“, sagte Herr Poole.

Durch Verbindung Unterstützung finden

Langfristiger Stress bei Pflegekräften wird mit gesundheitlichen Problemen wie Diabetes, Arthritis und Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Vor diesem Hintergrund rät Dr. Applebaum den Betreuern, die körperlichen Auswirkungen von Wut zu bekämpfen, sei es durch Atemübungen, eine heiße Dusche oder einen Lauf – was auch immer hilft. Manchmal, sagte sie, brauchen Pflegekräfte einen privaten Ort, an dem sie einfach schreien können.