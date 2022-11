Umfrage zur Inflation: Die Deutschen sparen vor allem bei der Gastronomie

Viele Deutsche schränken ihren Konsum aufgrund der hohen Inflation stark ein. In der Gastronomie wird laut einer Umfrage am meisten gespart: Restaurants und Lieferdienste bleiben auf der Strecke. Auch in anderen Ländern wird gespart – aber nicht im gleichen Maße.

Angesichts der rasanten Inflation sparen Verbraucher in Deutschland offenbar lieber bei Restaurantbesuchen und Essenslieferdiensten. In einer am Sonntag veröffentlichten internationalen Umfrage der Boston Consulting Group (BCG) gaben 62 Prozent der Befragten in Deutschland an, seltener auswärts zu essen. Lieferdienste leiden offensichtlich noch mehr: 68 Prozent bestellen Essen und/oder Getränke seltener nach Hause.

Fast zwei Drittel gaben zudem an, weniger Konsumkredite aufzunehmen. BCG ließ insgesamt 9.200 Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA befragen. Demnach wird überall beim Konsum gespart, aber nicht in jedem Bereich gleich stark. Am ehesten sparen die Deutschen laut Umfrage bei der Gastronomie. 30 Prozent der Amerikaner geben an, seltener auswärts zu essen.

Der Umfrage zufolge macht sich in allen vier Ländern eine Mehrheit von durchschnittlich 87 Prozent Sorgen um die Inflation. Im internationalen Durchschnitt gaben 55 Prozent an, finanziell schlechter gestellt zu sein als sechs Monate zuvor – in Deutschland waren es 53 Prozent. Die Frage wurde bereits im August gestellt. Allerdings sind die Inflationsraten in allen vier Ländern vergleichsweise hoch.

Ansonsten reagieren die Verbraucher ähnlich: In jedem der vier Länder gaben mehr als zwei Drittel an, Sonderangeboten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Auch in einer Hinsicht ist der Optimismus vergleichbar: Im internationalen Durchschnitt gaben 92 Prozent an, dass sie ihren Arbeitsplatz sicher sehen, mit nur geringen Abweichungen von Land zu Land.