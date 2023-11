Umfrage zum Wahlaustritt: Die meisten Wähler in Ohio befürworten immer noch überwiegend die legale Abtreibung

Am 11. Oktober 2023 sind vor dem Greene County Board of Elections in Xenia Schilder für und gegen die Abtreibungsmaßnahme in Ohio zu sehen.





Ein Jahr, nachdem der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade aufgehoben hat, spüren die Wähler in Ohio, die sich am Dienstag zur Wahl gestellt haben, immer noch den Schmerz, wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Ohio-Exit-Umfrage von CNN hervorgeht.

Ungefähr 6 von 10 äußern negative Gefühle gegenüber der Entscheidung, ähnlich wie die Gefühle der Zwischenwähler in Ohio im letzten Jahr. Ungefähr 4 von 10 geben an, völlig verärgert darüber zu sein, was ungefähr dem Doppelten des Anteils derjenigen entspricht, die von der Entscheidung des Gerichts aus dem Jahr 2022 begeistert sind. Etwa 45 % der weiblichen Wähler geben an, wütend zu sein, verglichen mit etwa einem Drittel der männlichen Wähler.

Bei dieser Wahl in Ohio stehen zwei Maßnahmen auf dem Stimmzettel. Eine davon, Ausgabe 1, würde das Recht auf Abtreibung in der Landesverfassung verankern, während Ausgabe 2 ein neues Gesetz zur Legalisierung und Regulierung von Freizeitmarihuana schaffen würde.

Die Wählerschaft in Ohio, die an der Abstimmung teilgenommen hat, befürwortet weitgehend die legale Abtreibung – etwa drei von zehn sind der Meinung, dass das Verfahren in allen Fällen legal sein sollte, und etwa ein Drittel, dass es in den meisten Fällen legal sein sollte, ähnlich wie die Wählerschaft von 2022.

Etwa drei von zehn sind der Meinung, dass es in jedem Fall legal sein sollte, und etwa ein Zehntel, dass es niemals legal sein sollte, aber die Mehrheit der Wähler liegt irgendwo dazwischen. Bemerkenswert ist, dass die Demokraten zwar vor den Republikanern liegen, wenn es darum geht, welcher Partei die Wähler vertrauen, wenn es um Abtreibung geht, aber nur mit einem einstelligen Vorsprung.

Unterdessen haben Wähler, die sich für Thema 1 entschieden haben (und mit „Ja“ gestimmt haben), stärkere Ansichten zu Abtreibung und Rogen als diejenigen, die dagegen waren (und mit „Nein“ gestimmt haben).

Ungefähr 6 von 10 „Ja“-Wählern sagen, dass sie wütend darüber sind, dass Roe gestürzt wurde, verglichen mit nur etwa 4 von 10 „Nein“-Wählern, die sagen, dass sie von der Entscheidung begeistert sind. Und während etwa die Hälfte der „Ja“-Wähler sagen, dass Abtreibung immer legal sein sollte, möchte nur etwa ein Viertel der „Nein“-Wähler, dass sie unter allen Umständen illegal ist.

Nur wenige der Wähler in Ohio haben eine positive Einstellung zu Präsident Joe Biden. Seine Zustimmungsrate bei dieser Wählerschaft ist ähnlich hoch wie bei den Zwischenwahlen 2022, wobei nur etwa 4 von 10 Wählern seine Arbeitsleistung anerkennen.

Nur etwa ein Viertel der Wähler ist der Meinung, dass Biden erneut für das Präsidentenamt kandidieren sollte. Aber dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dem Spitzenkandidaten für die Nominierung der Republikaner im Jahr 2024, geht es kaum besser: Nur etwa ein Drittel dieser Wählerschaft in Ohio ist der Meinung, dass er für die Rückeroberung des Weißen Hauses kandidieren sollte. Trump führte Ohio sowohl bei den Wahlen 2016 als auch 2020 mit 8 Punkten Vorsprung an.

Die Ohio CNN Exit Poll ist eine Kombination aus persönlichen Interviews mit Wählern am Wahltag und Frühwählern sowie Telefon- und Online-Umfragen, in denen die Ansichten von Briefwählern und Frühwählern gemessen werden. Sie wurde von Edison Research im Auftrag des National Election Pool durchgeführt. Persönliche Interviews am Wahltag wurden an einer Zufallsstichprobe von 35 Wahllokalen in Ohio unter 668 Wahltagswählern und an einer Zufallsstichprobe von 10 Standorten für frühe persönliche Abstimmungen unter 1.188 frühen persönlichen Wählern durchgeführt. In die Ergebnisse fließen auch 842 Interviews mit Früh- und Briefwählern ein, die telefonisch, online oder per SMS durchgeführt wurden. Die Ergebnisse für die gesamte Stichprobe weisen eine Fehlermarge von plus oder minus 3 Prozentpunkten auf; Bei Untergruppen ist es größer.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.