Umfrage zegt EU- und Erweiterungsskepsis in Österreich

Die Österreicher zählen europaweiterhin zu den größten Skeptikern der EU and auch ihrer Erweiterung: Nur 35 Prozent sehen die EU laut der am Montag veröffentchten Eurobarometer-Umfrage insgesamt „positiv“ – im EU-Schnitt sind es ganze 45 Prozent. Nur ein knappe Drittel der Österreicher zal noch Staaten in die Union aufnehmen mehr. Europaweit is die Hälfte dafür.

Een knappe Drittel der heimischen Befragten lehnt die Union in der Umfrage als negatief ab. Die Ablehnung ist seit dem letzten Eurobarometer nogmals um four Prozentpunkte auf 30 Prozent gestiegen. EU-weit empfanden nur 18 Prozent der Umfrageteilnehmer die Union derart negativ.

Die österreichischen Befragten zien een enge europäische Zusammenarbeit im militärischen Bereich sehr scepticus: Nur 56 Prozent sprachen sich in der Eurobarometer-Umfrage für een gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU aus. Europaweit liegt die Zustimmung mit 77 Prozent deutlich höher.

Die Bereitschaft, de Oekraïne die niet humanitair en financieel is, is een van de belangrijkste onderdelen van de wereld: Rund twee Drittel der Europäerinnen en Europäer en immerhin knapp die Hälfte der heimische Befragten voor de Beitrittskandidatenstatus voor die Oekraïne. 86 Prozent der europäischen en 73 Prozent der heimischen Umfrageteilnehmer wollen weiterhin ukrainische Vertriebene aufnehmen. Militärische hulp voor de Oekraïne voor twee Drittel der Europäer, vanaf 40 Prozent der Österreicher.

Insgesamt blicken die Befragten optimistischer in de Zukunft: Die eigen Lebenssituation bezeichneten mehr Befragte as „gut“ as in der Umfrage vier Monate zuvor. Hier sterven Österreicher met 51 Prozent sind positiever als der EU-Durchschnitt met 40 Prozent. Rund ein Drittel aller Befragten erwartet eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den kommenden zwölf Monaten; die restlichen erwarten sich eine bessere of stabile Lage.

Die grote Sorgen kunnen in Europa en in de Österreich worden gezien als hun vaste prijs en Lebenserhaltungcost: 61 Prozent der österreichischen Befragten sieht sie als größtes Problem im ownen Land. Dies sehen 45 Prozent der europäischen Nachbarn ebenso. Volg in Österreich de gleichauf der Klimawandel und die Migration mit je 21 Prozent. In de ranglijst van europaweit drängendsten thema’s liggen de inflatie (27 Prozent EU-weit en Österreich) voor de „interne situatie“ (25 Bzw. 24 Prozent) en de immigratie (24 Bzw. 23 Prozent).

Das „Frühjahr 2023 – Standard-Eurobarometer“ (EB 99) verscheen op 31 mei tot 21 juni 2023 in de 27 EU-Mitgliedstates durchgeführt. In de EU werden 26.425 EU-burgers geïnterviewd.

„De Eurobarometer zei, dat er geen wichtige en gescheiden Arbeit voor ons liegt, um alle Burgerinnen en Burgers die informeren en zum Gang zur Wahlurne zu motiveren. Unser Ziel ist es, das Vertrauen in die europäischen Institutions zu starken“, aldus Angelika Winzig, ÖVP – Delegationsleiterin im Europaparlament. “Wees zeker dat de burger en de burger zich zorgen maken over de wirtschaftlichen situatie met de inflatie die wordt veroorzaakt.