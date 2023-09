Einer Umfrage zufolge befürwortet eine Mehrheit der Menschen in Deutschland den Rücktritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag“ sprachen sich 52 Prozent der Befragten dafür aus, dass Faeser ihr Amt als Ministerin zur Verfügung stellt. Nur 21 Prozent wollen, dass sie bleibt. 27 Prozent der Befragten machten keine Angaben.

Faeser steht derzeit wegen der Migrationspolitik und im Fall des abgesetzten Behördenchefs Arne Schönbohm in der Kritik. In der Umfrage gaben 54 Prozent der Befragten an, dass Faeser als Minister einen schlechten Job mache. Zudem gaben 45 Prozent an, dass der Politiker im Wahlkampf der hessischen SPD schade.

Im November letzten Jahres entließ Faeser den damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, wegen angeblicher Nähe zu Russland. Zuletzt berichtete unter anderem die „Bild“-Zeitung, der Minister habe den Verfassungsschutz später Informationen über den abgesetzten Behördenchef einsammeln lassen. Nun hat Schönbohm Klage eingereicht – er fordert vom Innenministerium eine Entschädigung für seine Absetzung.

jes

AFP