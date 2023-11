Umfrage: Jeder vierte Deutsche fühlt sich sehr einsam

Laut einer repräsentativen Umfrage fühlen sich 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sehr einsam. Mehr als doppelt so hoch (53 Prozent) ist der Wert in der Gruppe der Menschen, die angeben, sich derzeit in einer depressiven Phase zu befinden.