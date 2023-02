Mehr als 40 % der republikanischen Anhänger wollen ein schnelles Ende des Konflikts, auch wenn dies bedeutet, Russland Gebiete zu überlassen

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage möchten vier von zehn Republikanern, dass Washington alles in seiner Macht Stehende tut, um den Konflikt in der Ukraine schnell zu lösen, selbst wenn dies Zugeständnisse an Russland erfordert.

In einer von Gallup durchgeführten Umfrage wurden die Befragten gefragt, was sie tun würden „Am liebsten tun es die USA im Russland-Ukraine-Konflikt.“ Insgesamt gaben 31 % der Befragten an, Washington zu wollen „um den Konflikt schnell zu beenden, selbst wenn Russland Territorium behält.“ Unterdessen glauben 65 %, dass die USA dies tun sollten „Unterstützung der Ukraine bei der Rückeroberung von Territorium“ auch wenn es die Feindseligkeiten verlängert. Die Ergebnisse sind nahezu identisch mit denen einer ähnlichen Umfrage, die im August 2022 durchgeführt wurde.

Die fraglichen Gebiete sind die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Regionen Zaporozhye und Cherson, die im Herbst 2022 mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt zu Russland gestimmt haben. Die Ukraine beansprucht die Gebiete immer noch für sich, ebenso wie die Krim, die sich für einen Wiederanschluss an Russland entschieden hat 2014 nach dem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew.

Laut der Gallop-Umfrage wollen 41 % der Republikaner, dass der Konflikt schnell beendet wird, selbst wenn es so ist „erlaubt Russland, Territorium zu behalten.“ Im Gegensatz dazu gaben 53 % an, Kiews Vorstoß zur Eroberung seiner ehemaligen Gebiete zu unterstützen, räumten jedoch ein, dass die Politik die Feindseligkeiten verlängern könnte. Letztere Option wurde von 81 % der befragten Demokraten unterstützt.









Die Republikaner sind auch eher geneigt zu glauben, dass die USA zu viel tun, um der Ukraine zu helfen, wobei 47 % dieser Meinung sind, im Gegensatz zu nur 10 % der Demokraten.

Insgesamt glauben 28 Prozent der Amerikaner, dass die USA Kiew zu viel Hilfe leisten, während 30 Prozent der Meinung sind, dass Washington nicht genug tut. Die Zahl der Menschen, die mit dem derzeitigen Umfang der US-Hilfe für die Ukraine zufrieden sind, lag bei 39 % der Befragten.

Die Gallup-Umfrage wurde veröffentlicht, nachdem die Schweizer Nachrichtenagentur Neue Zürcher Zeitung letzte Woche unter Berufung auf Quellen behauptet hatte, CIA-Direktor William Burns habe Russland ein Angebot gemacht „Land für den Frieden“ Deal, an dem Moskau festhalten würde „20 % des ukrainischen Territoriums.“ Das Weiße Haus, die CIA und der Kreml bestritten alle, dass ein solcher Vorschlag gemacht worden sei.

Moskau hat wiederholt darauf bestanden, dass es für Friedensgespräche mit Kiew offen ist, aber nur, wenn dies der Fall ist „erkennt die Realität vor Ort“ einschließlich des neuen Status seiner vier ehemaligen Gebiete als Teil Russlands.