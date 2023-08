Um die Freiheit is zo erg

Angeblich is in der Schweiz die Freiheit in Gefahr. Warum, darüber gabes beim Freedom Festival keinen Konsens.

Um Getöse zu machen, braucht man keine Kuhglocken – aber sie helfen. Freiheitstrychler am Freedom Festival in Volketswil.

Am Rand des Volketswiler Industriequartiers vond sich am Samstag zur Mittagszeit um die hundert Persons in onem Klub namens Pasadena ein, um die Lage der Nation zu besprechen. Freedom Festival is niet van de Anlass. Er is een ganze reihe von teilweise umstrittenen Gästen aufgeboten, um ihre Voten abzugeben. Alles «geannuleerd» Stimmen, wie der Veranstalter Daniel Stricker das gegenüber dem «Zürcher Oberländer» gevormd. Stricker is Blogger en heeft zich bezig gehouden met de Corona-pandemie met allerlei Verschwörungstheorieën die bekend staan ​​om hun merk.