Um die aktuellen Turbulenzen zu überstehen, müssen wir unseren kleinen Unternehmen – POLITICO – helfen

Damit Europa gedeihen kann, müssen kleine Unternehmen gedeihen. Die Leitbotschaft des „Hilfspakets“ der Europäischen Kommission für KMU verkörpert die Bedeutung kleiner Unternehmen für die Gesundheit der regionalen Wirtschaft. Dies ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass sie 99,8 Prozent aller Unternehmen in der EU ausmachen – was 25 Millionen Unternehmen und fast 100 Millionen Beschäftigten entspricht.

Traditionell konzentrieren sich die Käufer während der Weihnachtszeit noch mehr darauf, wie sie kleine unabhängige Unternehmen unterstützen können, sei es auf ihrem lokalen Festmarkt oder online, und das ist großartig. Obwohl viele kleine Unternehmen ein so wichtiger Bestandteil der europäischen Wirtschaft und der lokalen Gemeinschaften sind, verzeichneten sie in diesem Jahr einen Umsatzrückgang, selbst nachdem wir die Pandemie hinter uns gelassen haben.

Mark Barnett, Präsident, Mastercard Europe | über Mastercard

Wir bei Mastercard sind uns der Herausforderungen bewusst, mit denen die kleinen Unternehmen der Region aufgrund der Pandemie, der geopolitischen Turbulenzen und der wirtschaftlichen Unsicherheit konfrontiert waren – und weiterhin konfrontiert sein werden. Wir arbeiten seit über einem halben Jahrhundert mit dem Kleinunternehmenssektor in Europa zusammen und verpflichten uns, weiterhin eine führende Rolle bei der Unterstützung ihres kurz- und langfristigen Überlebens, ihrer Erholung und ihres Wachstums zu spielen.

Wir freuen uns, im vergangenen Monat einen wichtigen Moment für unsere Bemühungen zur Unterstützung kleiner Unternehmen in ganz Europa markieren zu können: den Start unserer Strive Czechia-Initiative.

Initiativen wie Strive, die Industrie und Zivilgesellschaft zusammenbringen, sind von entscheidender Bedeutung, um das Wachstum von KMU zu unterstützen. Aber auch mehr Unterstützung seitens der Politik.

Kleine Unternehmen müssen im Mittelpunkt jedes Plans stehen, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Produktivität in der gesamten EU zu fördern.

Wir möchten, dass die politischen Entscheidungsträger in der EU Programme ausweiten, die Schulungen für digitale Fähigkeiten und Mentoring-Möglichkeiten anbieten, damit sie die Eigentümer der kleinsten Unternehmen einbeziehen; die am dringendsten Unterstützung bei der Digitalisierung benötigen.

Zweitens halten verspätete Zahlungen kleine Unternehmen zurück, daher fordern wir auch die EU und ihre Agenturen auf, digitale Zahlungstechnologien wie elektronische Rechnungsstellung und digitale Zahlungen bei ihren Lieferanten für kleine Unternehmen einzusetzen, um diesen Unternehmen einen lebenswichtigen Cashflow zu verschaffen.

Schließlich müssen die politischen Entscheidungsträger darüber nachdenken, welche weitere Unterstützung erforderlich ist, um Innovationen zu fördern und nicht zu unterdrücken, die dazu beitragen können, den Zugang zu Finanzierungen für KMU zu erschließen, sowie eine bessere Nutzung von Daten durch KMU zu fördern, einschließlich, um sie auf ihrem Weg zu Netto-Null zu unterstützen.

Aber nicht alles kann durch Politik allein erreicht werden. Unternehmen wie Mastercard spielen eine Rolle, wenn es darum geht, kleine Unternehmen zu unterstützen, sei es durch die Bereitstellung von Mentoring oder technologischen Lösungen oder durch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, um einen echten Beitrag zur Erschließung des Wachstums von KMU zu leisten.

Die Evolution von Strive

Strive ist eine Initiative, die auf die modernen Herausforderungen von Kleinunternehmern zugeschnitten ist. Strive wurde vom Mastercard Center for Inclusive Growth – unserem philanthropischen Zentrum – ins Leben gerufen und zielt darauf ab, die finanzielle und digitale Widerstandsfähigkeit kleiner Unternehmen zu stärken, indem ihnen die Ressourcen und das Netzwerk zur Verfügung gestellt werden, um das Wachstum wiederherzustellen und freizusetzen.

Um auf dem Erfolg der Strive-Initiative in anderen Ländern, einschließlich Großbritannien, aufzubauen, haben wir Strive Czechia ins Leben gerufen, um unser Engagement für die europäische Kleinunternehmenswirtschaft auszuweiten und einen Motor zu unterstützen, der fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der Tschechischen Republik generiert und die Hälfte seiner Mitarbeiter beschäftigt .

Ziel des Programms ist es, unter anderem mit dem tschechischen Ministerium für Industrie und Handel, Czechitas, der tschechischen Handelskammer und dem Verband der kleinen und mittleren Unternehmen und des Handwerks CZ zusammenzuarbeiten, um die digitale und finanzielle Widerstandsfähigkeit von zu stärken 250.000 tschechische Kleinunternehmen und ermöglichen ihr Geschäftswachstum im Laufe eines dreijährigen Programms und darüber hinaus.

Bereitstellung der Technologie für kleine Unternehmen, um sich zu erholen und zu wachsen

Es ist kein Geheimnis, dass die Ereignisse der letzten Jahre dazu geführt haben, dass kleine Unternehmen dringend digitalisiert werden müssen. Fast die Hälfte der Unternehmen in der EU hat infolge von COVID-19 weiter in die Digitalisierung investiert. Im Durchschnitt waren diejenigen, die dies taten, produktiver, innovativer, wuchsen schneller und zahlten höhere Löhne als ihre langsameren Kollegen.

über Mastercard

Unser Netzwerk und unsere Technologie verbinden sich, um den europäischen digitalen Binnenmarkt Wirklichkeit werden zu lassen, und daher erkennen wir die unterstützende Rolle an, die wir bei der digitalen Reise kleiner Unternehmen spielen können. In diesem Jahr haben wir in der gesamten Region daran gearbeitet, Partnerschaften zu fördern und Technologien einzusetzen, die es Unternehmern ermöglichen, ihre Erholungs- und Wachstumsbemühungen zu optimieren.

Wir haben mit PostePay in Italien und Czakó Farmers‘ Market in Ungarn zusammengearbeitet, die beide darauf abzielen, das Leben von Kleinunternehmern bequemer und profitabler zu machen.

Die Reise eines kleinen Unternehmens wird immer Risiken, Herausforderungen und Chancen begegnen. Bei Mastercard werden wir stets bestrebt sein, europäischen Unternehmern zur Seite zu stehen und ihnen einen Weg der Erholung, des Wachstums und des Wohlstands zu ermöglichen.

Kleine Unternehmen können nicht mehr an der Seitenlinie gelassen werden.

Nur wenn wir zusammenarbeiten, um das Potenzial unserer kleinsten Unternehmer freizusetzen, können wir auch hoffen, das Wachstum anzukurbeln und das volle Potenzial der europäischen Wirtschaft freizusetzen.

[i] Strive UK und Strive Czechia sind Teil der globalen philanthropischen Bemühungen von Mastercard, kleine Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Für weitere Informationen und um mehr über diese Arbeit zu erfahren, folgen Sie @StriveCommunity