Um 11 Uhr geht es los: BBK am heutigen Warntag: „Handys einschalten!“

Deutschland fühlte sich viele Jahre sicher. Katastrophen, sogar Krieg, waren sehr weit entfernt. Das hat sich geändert. Inzwischen möchte man wieder gewappnet sein, und das muss geübt werden. Heute gibt es einen Probelauf – Warnungen sollen über mehrere Kanäle erfolgen.

Mit einem Aufruf zum Mitmachen hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Menschen in Deutschland auf den bundesweiten Warntag am 8. Dezember eingestimmt. BBK-Präsident Ralph Tiesler forderte am Montag alle Handynutzer auf, die notwendigen Updates für den Empfang von Warnmeldungen über das neue Mobilfunksystem bis Donnerstag durchzuführen.

Mobiltelefone müssten auch eingeschaltet und nicht im Flugmodus sein, um Benachrichtigungen zu erhalten. Wer ein älteres Handymodell nutzt, bittet Tiesler, auf der Website der Behörde nachzuschauen, ob dort Warnmeldungen empfangen werden können. Viele ältere Handys können das seiner Meinung nach nicht. Die Testwarnung, die das BBK am 8. Dezember um 11 Uhr auslöst, soll überprüfen, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert. Die Entwarnung ist für 11:45 Uhr angesetzt

Warnungen erfolgen auf verschiedenen Kanälen. Die Idee hinter dem sogenannten Warnmix: Wird die Warnung vor einer Gefahr auf unterschiedliche Weise versendet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie möglichst viele Menschen tatsächlich erreicht. Die Warnübungsmeldung kommt über Radio und Fernsehen, über Warn-Apps wie NINA und kann auf Stadtinfotafeln nachgelesen werden. Darüber hinaus kommen auch Sirenen, Lautsprecherwagen, die Informationssysteme der Deutschen Bahn und erstmals das Mobilfunkverfahren zum Einsatz. An jedes Mobiltelefon, das zu diesem Zeitpunkt Empfang hat, wird eine Benachrichtigung gesendet.

Minuten können Leben retten

Wie wichtig die Warnung im Ernstfall sein kann, zeigte sich auf tragische Weise bei der Starkregenkatastrophe im Sommer 2021. Damals wurden einige Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht rechtzeitig vor dem nahenden Hochwasser gewarnt. Mal kam die Evakuierung zu spät, mal weigerten sich Anwohner, ihre Häuser zu verlassen, weil sie das Ausmaß der Katastrophe unterschätzten.

Die Warnung vor lokalen oder regionalen Gefahren in Friedenszeiten wird nicht vom BBK, sondern vor Ort initiiert. Das Bundesamt stellt den Ländern und Kommunen lediglich seine technische Infrastruktur zur Verfügung, die der Bund im Kriegsfall – wie jetzt am Warntag – für bundesweite Warnungen nutzen kann. Was nach dem Ende des Kalten Krieges für Experten von besonderem Interesse war, ist durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ins öffentliche Bewusstsein gerückt. In der Ukraine gibt es beispielsweise sowohl eine Sirene, die vor Luftangriffen warnt, als auch eine Warn-App, die anzeigt, welche Gebiete wahrscheinlich von einer Rakete getroffen werden.

Sirenen sind nicht mehr überall in Deutschland. Vielerorts wurden sie nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut, weil man glaubte, sie würden nicht mehr benötigt. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden. Der Bund unterstützt die Länder bei der Installation neuer Sirenen und der Modernisierung alter Sirenen mit einem Förderprogramm. Die Abdeckung ist jedoch noch lückenhaft, sodass am Warntag nicht überall Sirenen heulen werden.

Viele Informationsquellen

Fernseh- und Radiosender sollten ihr Programm unterbrechen, um im Katastrophenfall oder im Verteidigungsfall zu warnen. Dies ist auch wichtig, denn wenn Bürger einen Sirenenalarm hören, benötigen sie spezifische Informationen, damit sie wissen, wie sie sich in Sicherheit bringen können. Beispielsweise kann es in einer Situation angebracht sein, im Keller Schutz zu suchen. Bei einem Hochwasser wird der Keller jedoch oft zur tödlichen Falle. Mehrere Dutzend öffentlich-rechtliche und private Sender haben ihre Teilnahme am Warntag zugesagt.

Stadtinformationstafeln, wie sie an vielen Stellen in Berlin zu finden sind, weisen auf Demonstrationen oder Staus im Alltag hin und mahnen zu mehr Rücksicht auf Radfahrer. Im Falle einer Katastrophe oder eines Testalarms sollte eine Warnung auf den Leuchttafeln angezeigt werden.

Warn-Apps wie NINA oder KATWARN ermöglichen eine maßgeschneiderte Warnung, die auch Handlungsempfehlungen beinhaltet. Das nützt aber nichts, wenn jemand kein Smartphone hat, um die App herunterzuladen. Auch wenn das Smartphone nachts stumm oder leise eingestellt ist, gibt es keine Garantie, dass alle App-Nutzer die Warnung auch hören.

Test für Mobilfunk

Cell Broadcast will diese Lücke schließen. Das bereits in mehreren europäischen Ländern eingesetzte Verfahren sendet eine Warnung an alle Handynutzer, die sich in einer bestimmten Funkzelle aufhalten. Auch wer kein Smartphone nutzt, soll die Nachricht sehen, die wie eine SMS aussieht und durch einen schrillen Alarmton angekündigt wird. Außerdem sollte das Handy vibrieren und das Display blinken.

In Deutschland ist dieser Warntag der erste bundesweite Test für Mobilfunk. Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 lief einiges schief. Unter anderem traf die Meldung der Warn-Apps NINA und KATWARN erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones ein. Wäre es tatsächlich ein Notfall gewesen, hätten viele Bürger das nicht bemerkt. Das Bundesinnenministerium hatte den Testalarm deshalb als „nicht bestanden“ bezeichnet. Ein ursprünglich für September 2021 geplanter Warntag war abgesagt worden. Als Begründung wurde damals angegeben, dass das BBK noch eine „umfassende Testlandschaft“ aufbaue.

„Das BBK ist sehr gut auf diesen Warntag vorbereitet“, sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, am Montag in Berlin. Tiesler forderte die Bürger auf, sich nach der Prozessabmahnung online bei ihren Behörden zu melden, ob und wie sie eine Abmahnung erhalten haben. Dadurch könne jeder zum Gelingen des Testalarms beitragen, sagte er.