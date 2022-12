Ultromics erhält von der FDA 510(k) für KI-basierte Hilfsmittel zur Erkennung von Herzinsuffizienz

In Großbritannien ansässig Ultromics gab am Dienstag bekannt, dass sein auf maschinellem Lernen basierendes Entscheidungsunterstützungssystem zur Erkennung von Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion die FDA-510(k)-Zulassung erhalten hat.

EchoGo Heart Failure, das in entwickelt wurde Partnerschaft mit der Mayo Clinic, hilft Ärzten bei der Diagnose des Zustands mithilfe von Echokardiogramm-Bildgebungsergebnissen bei Personen über 25 Jahren.

Bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion bleibt die aus dem linken Ventrikel gepumpte Blutmenge in einem normalen Bereich. Fast die Hälfte der Patienten mit Herzinsuffizienz hat eine erhaltene Ejektionsfraktion, und der Zustand kann schwierig zu diagnostizieren sein.

„Diese neuartige Lösung wendet KI auf die kardiovaskuläre Bildgebung an, um die Identifizierung von Patienten mit HFpEF, einer Diagnose, die schwierig zu stellen sein kann, erheblich zu vereinfachen und eine schnellere Behandlung zu ermöglichen. HFpEF wird derzeit mit hohen Krankenhauseinweisungs- und Mortalitätsraten in Verbindung gebracht Behandlung können wir das Leben vieler verbessern“, sagte Dr. Patricia A. Pellikka, stellvertretende Vorsitzende der Abteilung für kardiovaskuläre Medizin an der Mayo Clinic, in einer Erklärung.

DER GRÖSSERE TREND

Laut der Datenbank der FDA, Ultromics hat vier 510(k)-Freigaben mit dem neuesten grünen Licht erhalten. Das Unternehmen erhielt 2019 seinen ersten 510(k) für sein kardiovaskuläres Bildgebungsanalysesystem EchoGo Core.

Die Ausgliederung der University of Oxford sammelte im vergangenen Jahr 33 Millionen US-Dollar an Mitteln der Serie B und 2020 10 Millionen US-Dollar. Ultromics gab im selben Jahr erstmals seine Partnerschaft mit der Mayo Clinic bekannt.

Die Mayo Clinic hat ihre Investitionen in kardiovaskuläre KI ausgeweitet. Im Jahr 2021 Mayo-Klinik eine Partnerschaft eingegangen, um zwei KI-basierte Unternehmen zu gründen, darunter das auf Kardiologie ausgerichtete Anumana. Das Joint Venture zwischen der Klinik und dem EHR-Datenunternehmen nference erhielt kürzlich den Breakthrough Device Designation für einen EKG-basierten KI-Algorithmus zur Früherkennung von pulmonaler Hypertonie.

Es hat auch ging eine Partnerschaft mit Novartis ein, um Tools für künstliche Intelligenz zur Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, und übernahm kürzlich NeuTrace, das sich auf die Entwicklung von KI-Anwendungen zur Bewertung elektrischer Signale im Herzen konzentrierte.