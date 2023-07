Ultranationalist und Kriegsbefürworter Girkin in Moskau verhaftet

Stand: 21.07.2023 19:27 Uhr

Der Militärblogger Girkin forderte ein härteres Vorgehen gegen die Ukraine und erhob auch immer wieder Vorwürfe gegen Kremlchef Putin. Nun wurde er wegen Extremismusvorwürfen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Der für seine Kritik an der russischen Militärführung bekannte Ultranationalist Igor Girkin ist in Moskau festgenommen worden. Ein Gericht setzte ihn bis zum 18. September in Untersuchungshaft. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen zu haben.

Russische Medien veröffentlichten Fotos und Videos, die Girkin in einer Glasvitrine vor Gericht zeigen. Seine Frau Miroslawa Reginskaja hatte zuvor auf dem Telegram-Kanal des Militärbloggers über die Festnahme berichtet. Kommentatoren sprachen von einer weiteren Säuberung durch den Sicherheitsapparat, der seit Tagen sein Vorgehen gegen Kritiker der Militärführung, darunter auch Generäle, verschärft.

Vorwürfe gegen Putin

Girkin ist unter dem Pseudonym Igor Strelkov bekannt. Er gilt als klarer Befürworter des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, kritisierte jedoch zunehmend die Kriegsführung Russlands. Er warf der Militärführung in Moskau Inkompetenz und Korruption vor und forderte zudem ein noch härteres und rücksichtsloseres Vorgehen in der Ukraine.

Zunächst kritisierte er vor allem Stabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, doch in letzter Zeit richteten sich seine Vorwürfe zunehmend gegen Präsident Wladimir Putin. Girkin warf ihm Schwäche und Unentschlossenheit gegenüber der Ukraine vor. Er plädierte für eine vollständige Mobilisierung, damit Russland in der Ukraine gewinnen könne. Er bezeichnete Putin als „feige Mittelmäßigkeit“.

Am Dienstag schrieb er auf Telegram, dass in Russland seit 23 Jahren ein „Versager“ an der Macht sei und dass das Land „weitere sechs Jahre dieses Feiglings an der Macht“ nicht ertragen werde. Er erwähnte Putins Namen nicht. Im nächsten Jahr finden in Russland Präsidentschaftswahlen statt.

Fotos zeigten Girkin in einer Glasvitrine vor Gericht

International Haftbefehl

Girkin ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier. Im Jahr 2014 führte er den vom Kreml angeführten Separatistenaufstand in der ukrainischen Donbass-Region an. Wegen seiner Beteiligung am Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über dem Donbass im Jahr 2014 liegt ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor.

Sein Anwalt, Alexander Molochov, sagte gegenüber AFP, dass er daran arbeite, Zugang zu seinem Mandanten zu erhalten. Nach Angaben des russischen Internetportals RBK wurde auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Der Festnahme folgte eine Beschwerde eines ehemaligen Söldners in Wagners Privatarmee. Wagner kämpfte lange Zeit in der Ukraine an der Seite regulärer Moskauer Truppen.

Konflikt mit Wagner-Chef Prigozchin

Girkin hatte in den letzten Monaten einen scharfen Konflikt mit dem Chef der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, gehabt. Nach dem kurzen Aufstand gegen die von Prigoschin angeführte Militärführung beschuldigte er ihn des Hochverrats. Obwohl Kremlchef Putin am Tag des Aufstands und dem Marsch der Wagner-Truppen in Richtung Moskau von „Verrat“ sprach, versicherte er den Beteiligten später nach Verhandlungen und dem von Prigoschin angekündigten Rückzug. Kürzlich wurde auch bekannt, dass Putin nach dem Aufstand Prigoschin und 35 hochrangige Offiziere der Wagner-Truppe im Kreml empfing.

Viele Söldner halten sich mittlerweile in Weißrussland auf, dessen Machthaber Alexander Lukaschenko während der Revolte als Vermittler intervenierte. Girkin hatte dies als Desertion kritisiert.