Mensen lopen op 15 september 2022 in New York City naar een Amtrak-trein in de Moynihan Train Hall.

Nachtbrakers (of extra vroege vogels) betalen nu minder om op Amtrak te rijden.

Het bedrijf kondigde donderdag een lei aan van $ 5 tot $ 20 treintarieven voor routes tussen 19.00 uur en 05.00 uur op bepaalde Noordoost-lijnen.

De goedkopere routes bedienen stations in de Northeast Corridor zoals New York, Washington DC, Baltimore, Philadelphia en meer. Een nachttrein van New York naar Newark, New Jersey kost bijvoorbeeld slechts $ 5.

De kortingen zijn bedoeld voor “reizigers die terugkeren van concerten, toneelstukken, sportevenementen of voor degenen die liever later of eerder vertrekken”, schreef het bedrijf in een aankondiging van donderdag.

De nieuwe prijsklasse ’s avonds laat zou wat kostendruk kunnen verlichten voor reizigers die blijven uitgeven, zelfs als de inflatie in hun portemonnee drukt. Vluchtboekingen zijn bijvoorbeeld sterk gebleven, aangezien consumenten na de pandemie een hogere prijs op reizen zetten.

Met name de noordoostelijke route van Amtrak is het afgelopen jaar duurder geworden om te rijden, soms zelfs sneller dan vliegtickets, omdat de corridor populair is onder forensen en grote steden in de regio met elkaar verbindt.