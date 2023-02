Galaxy-smartphones, -laptops en -tablets bieden een ongeëvenaarde continuïteitservaring en werken naadloos samen om uw productiviteit te maximaliseren en uw creativiteit te vergroten. Met elk nieuw Galaxy-apparaat werkt Samsung Electronics eraan om de bruikbaarheid van het Galaxy-ecosysteem uit te breiden met een krachtigere en naadloze multi-device-ervaring.

Met de Galaxy S23 Ultra- en Galaxy Book3 Ultra- en Pro-series is de verbonden Galaxy-ervaring beter dan ooit. Van eenvoudig schakelen tussen apparaten tot het vastleggen en bewerken van foto’s, gebruikers kunnen creaties op professioneel niveau ordenen, verbinden en maken.

Samsung Multi Control: een naadloze ervaring op alle apparaten

De Galaxy connected ervaring is perfect voor videomakers die tijdens het werk meerdere apparaten tegelijk gebruiken. Gebruikers kunnen inhoud creëren, ordenen en bewerken terwijl ze snel en gemakkelijk schakelen tussen apparaten.

De Galaxy Book3-serie ondersteunt Samsung Multi Control,1 waardoor gebruikers hun Galaxy-smartphone en -tablet kunnen bedienen met het toetsenbord en trackpad van hun Galaxy Book3-serie.

Met Samsung Multi Control kunnen gebruikers notities kopiëren en plakken van hun Galaxy S23 Ultra naar hun Galaxy Book3 Ultra. Gebruikers kunnen ook tijd besparen bij het overzetten van foto’s of bestanden door ze simpelweg van het ene apparaat naar het andere te slepen.

PC ↔ Smartphone: geniet van snel delen van bestanden en gemakkelijke verbinding

Dankzij de Galaxy connected-ervaring kunnen gebruikers hun werk zonder onderbreking voortzetten door minder tijd te besteden aan taken zoals het overzetten van bestanden en het openen van onlangs bezochte websites op een ander apparaat.

Snel delen2 stelt gebruikers in staat om eenvoudig bestanden te delen tussen Galaxy-apparaten. Gebruikers kunnen met slechts één klik draadloos foto’s, video’s en andere documenten overzetten. Het overzetten van een grote foto van de Galaxy S23 Ultra naar de Galaxy Book3 gebeurt in enkele seconden, waardoor gebruikers minder tijd hoeven te besteden aan wachten op bestandsoverdrachten en meer tijd kunnen besteden aan werken en bewerken.

Microsoft-telefoonkoppeling3 laat gebruikers ook naadloos genieten van maximaal vijf Android-apps op hun Galaxy Book3-serie, waarbij documenten waaraan eerder is gewerkt, worden overgezet van uw Galaxy-smartphone naar uw computer voor eenvoudige en handige bewerking.

Aangezien smartphones een primair apparaat zijn geworden voor het bekijken, lezen en zoeken naar inhoud, is naadloos browsen op verschillende apparaten een prioriteit geworden voor gebruikers. De recente websites4 De functie van de Microsoft Phone Link-app maakt doorlopend browsen mogelijk door gebruikers in staat te stellen verder te gaan waar ze gebleven waren op een webpagina.

Bij het overstappen van een smartphone naar een groter pc-scherm, helpt Recente websites gebruikers hun sessie te hervatten zonder een nieuw tabblad te hoeven openen of door hun zoekgeschiedenis te hoeven bladeren. Met het gemak en de verbinding van het Galaxy-ecosysteem kunnen gebruikers flexibel content zoeken en bekijken op het scherm van hun keuze.

Direct vastleggen en bewerken met Expert RAW Auto Share

De Expert RAW-app stelt gebruikers in staat om rechtstreeks vanaf hun telefoon hoogwaardige foto’s van studiokwaliteit te maken en RAW-bestanden op te slaan voor bewerking.

Zodra de Galaxy-smartphone en pc zijn verbonden, worden foto’s gemaakt met Expert RAW direct gesynchroniseerd met de Galaxy Book3-serie, zodat gebruikers meteen kunnen beginnen met bewerken.

De Galaxy Book3 Pro 360 is gebouwd voor het maken van content met verbeterde functies voor alle soorten creatieve projecten. De S Pen en het touchscreen met hoge resolutie maken nauwkeurige bewerking van zelfs de kleinste details mogelijk. Bovendien kunnen gebruikers comfortabel het 360 graden roterende scherm gebruiken om in elke positie of hoek te bewerken. De Galaxy Book3 Pro 360 combineert de functionaliteit van een pc en een tablet in één krachtig apparaat.

Aanraakvrije connectiviteit voor uw Galaxy-apparaten

Nadat je je foto’s hebt gemaakt en bewerkt, is het tijd om ze te delen met vrienden en familie. De instant-hotspot5 functie verbindt de Galaxy Book3-serie met het lokale Wi-Fi-netwerk zonder dat u de instellingen op uw smartphone hoeft te wijzigen. Met slechts één klik op de Galaxy Book3-serie worden de hotspot-instellingen op de Galaxy-smartphone automatisch ingeschakeld en worden gebruikers verbonden met Wi-Fi.

Wanneer de telefoon van de gebruiker binnen bereik is, verschijnt deze in de Wi-Fi-netwerklijst op uw Galaxy Book3-serie. Omdat het niet nodig is om wachtwoorden te onthouden en in te typen of naar hotspot-instellingen op je telefoon te zoeken, kunnen Galaxy-gebruikers gemakkelijk en snel verbinding maken met hotspots.

De Microsoft Phone Link-app biedt een nog diepere verbonden ervaring tussen apparaten. Gebruikers kunnen smartphone-apps en -services op hun Galaxy Book3-serie bekijken en gebruiken door simpelweg een Galaxy-smartphone aan hun pc te koppelen. Hiermee kunnen gebruikers ook spraakoproepen en berichten verzenden en ontvangen en apps op hun pc openen — zelfs op apps die doorgaans alleen voor smartphones zijn ontworpen.

Vergeten wachtwoorden behoren tot het verleden met Samsung Pass. Gebruikers kunnen zich snel en eenvoudig aanmelden bij websites met Samsung Pass, dat automatisch synchroniseert met Samsung Cloud vanaf Galaxy-smartphones.

De Galaxy S23-serie en de Galaxy Book3-serie zijn uitgerust met de krachtigste functies tot nu toe, en de Galaxy connected-ervaring verbetert deze functies nog verder. Breid uw creativiteit uit en maximaliseer uw productiviteit met het Galaxy-ecosysteem.

1 Samsung Multi Control vereist bijgewerkte telefoons met One UI 5.1, tablets met One UI 4.1 of hogere versies en werkt op apparaten uit de Galaxy Book-serie die in 2021 of later zijn uitgebracht met Samsung Settings v1.5 (Intel) of Samsung Settings v3.3 (ARM) . Sommige modellen hebben mogelijk beperkte functieondersteuning.

2 Quick Share tussen Galaxy-apparaten beschikbaar met het volgende besturingssysteem: smartphones en tablets met Android OS versie 10.0 (Q) en One UI 2.1 of hoger, pc’s met Windows 10 of hoger. Vereist Samsung-account en Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding. Quick Share naar iOS- en Android-apparaten beschikbaar door een gedeelde link te verzenden: afzonderlijke gedeelde bestanden mogen niet groter zijn dan 3 GB (voor een totaal van 5 GB per dag) en de link verloopt na twee dagen; vereist een Samsung-account en internetverbinding.

3 Gebruikers moeten hun Samsung Galaxy-apparaten koppelen aan hun Windows-pc via Link to Windows op de telefoon en de Microsoft Phone Link-app op pc en de installatie-instructies volgen, inclusief inloggen op hetzelfde Microsoft-account. Link naar Windows is vooraf geladen op bepaalde Samsung Galaxy-apparaten. PC (Microsoft Phone Link-app) vereist Windows 10 of hoger. Microsoft Phone Link raadt aan dat Samsung Galaxy-apparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten als de pc. Sommige mobiele apps kunnen het delen van inhoud op andere schermen beperken. Sommige gerelateerde functies kunnen per apparaat verschillen.

4 Recente websites is alleen beschikbaar bij gebruik van de Samsung Internet-app op een Samsung Galaxy-smartphone met One UI 3.1.1 of hoger (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) en Windows-pc met Windows 10 20H1 of hoger. Vereist de nieuwste app-updates voor Phone Link / Link to Windows / Samsung Internet.

5 Instant Hotspot is alleen beschikbaar op een Samsung Galaxy-smartphone met One UI 4.1.1 en een Bluetooth-compatibele Windows-pc met Windows 11 22H2 of hoger. Vereist de nieuwste app-updates om te koppelen aan Windows / Phone Link.