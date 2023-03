De Beautyblender is niet voor niets de best verkochte make-upspons nr. 1 in de VS… Nou, er zijn eigenlijk veel redenen. Het is gemaakt van superzacht, latexvrij schuim van medische kwaliteit, waarmee je je make-up snel kunt mengen voor een vlekkeloze, huidachtige finish. De sleutel tot het krijgen van die airbrush-look is om de blender nat te maken voordat je make-up aanbrengt, omdat het schuim het water absorbeert in plaats van je make-up.

Een klant zei: “Ik heb eindelijk het geld uitgegeven en de juiste Beauty Blender gekocht. Ik heb alle off-merken gekocht, Elf, Real Technique… BB is echt de beste. Het is superzacht. de spons, het aanbrengen van de vloeibare foundation met vochtige BB maakt mijn make-up zoveel bedauwder.

Een ander recenseerde: “De beste! Love, Love, Love the Beauty Blender. Ik heb andere merken geprobeerd. Geen andere geeft dezelfde resultaten.”