We hebben deze producten onafhankelijk geselecteerd omdat we er dol op zijn en we denken dat je ze misschien leuk vindt voor deze prijzen. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Schoonheidsliefhebbers en koopjesjagers, verheug u! Er zijn een aantal geweldige deals bij Ulta. De 21 Days of Beauty Sale vindt plaats van 12 maart tot 1 april, met elke dag verschillende kortingen op hun best verkochte make-up, huidverzorging, haarverzorging en meer items. Elke dag heb je 24 uur de tijd om verschillende schoonheidsproducten te kopen voor de halve prijs. En als u een Diamond- of Platinum-lid bent, zal uw bestelling dat ook doen schip gratis (geen verzendkosten minima!).

Vandaag is de enige dag waarop Ulta-shoppers 50% kunnen besparen op geselecteerde producten Die van Ariana Grande rem beauty, Lancôme, Urban Decay, Elemis en Kinship. Blijf lezen om erachter te komen waarom dit must-buy-producten zijn en om vooruit te kijken naar de aankomende steals, zodat u uw boodschappen dienovereenkomstig kunt plannen.