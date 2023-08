LBunte und ungewöhnlich gemusterte Stoffe spielen nicht nur in Ulla von Brandenburgs Filmen und Performances eine Hauptrolle. Sie bilden meist auch den Hintergrund, vor dem die bewegten Bilder zu sehen sind. Wie Woody Allen in „The Purple Rose of Cairo“ scheinen Vorhangfassaden, Deckenfahnen oder textile Raumteiler die Leinwand verlassen und dreidimensionale Realität geworden zu sein. Die ästhetische Opulenz dieser Inszenierungen, die die Ausstellungsarchitektur im wahrsten Sinne des Wortes verschleiern, führt zu der Versuchung, sich mehr auf sich einzulassen, als es dem filmischen Geschehen angemessen ist.

Daher ist es nur konsequent, dass die Städtische Galerie Karlsruhe Ulla von Brandenburg nun vor allem als Filmkünstlerin präsentiert und eine Auswahl ihrer Arbeiten aus den letzten fünfzehn Jahren ohne den üblichen Installationskontext zeigt. Eine räumlich akzentuierte Ausnahme im zentralen Atrium erleichtert den Übergang zu dieser fast nackten Präsentationsform. Dort kann das Publikum auf einer voluminösen weißen Stufenpyramide sitzen und den Film verfolgen, der auf die Rückwand projiziert wird. Eine Treppenarchitektur ähnlich der im Museumssaal dient als Schauplatz einer zweiundzwanzigminütigen Performance mit sieben weiß gekleideten Tänzern, die sich in einer rhythmisch betonten Choreografie in alle Richtungen bewegen.

Sie verarbeiten signalfarbene Stoffstreifen, die sich von der klinisch weißen Umgebung abheben und mit der Farbfeldmalerei im White Cube assoziiert werden. Dies gilt umso mehr, wenn die Kamera so nah heranzoomt, dass sich der Bildschirm in eine monochrome gelbe, blaue oder rote Fläche verwandelt. In dieser Kombination theatralischer und bildnerischer Mittel nimmt die „Materialität“ der Farbe eine glaubwürdige Form an. Mittlerweile werden die Zuschauer immer unsicherer, ob sie sich noch im Zuschauerraum oder schon auf der Bühne befinden. Filmische Darstellung und reale Installation verschmelzen wieder.



Wenn Stoff zur Farbfeldmalerei wird und umgekehrt: Filmstill aus Ulla von Brandenburgs „It Has A Golden Sun and An Elderly Grey Moon“, 2016

Bild: Martin Argyroglo



Geheime Riten symbolisieren die alten Fragen von Macht und Hierarchien

„It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon“ lautet der rätselhafte Titel der Arbeit, der auch der Titel der Ausstellung ist, die Stefanie Patruno, seit 2021 Leiterin der Galerie, kuratiert. Sie bildet das räumliche und programmatische Zentrum des Rundgangs acht weitere Kabinette, in denen jeweils ein Film gezeigt wird, und zeigt, wie sehr Brandenburg, die unter anderem Szenografie studiert hat, sich in ihrer Arbeit vom Theater inspirieren lässt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit einem wiederkehrenden Thema: dem Leben in der Gemeinschaft und der Rolle, die der Einzelne darin spielt. Alternative Lebensformen versprechen Antworten auf die daraus resultierenden Fragen nach Macht, Hierarchien, Solidarität, Empathie oder Kommunikation.







Dies deutet zumindest auf eine deutlich erzählerischere Filmtrilogie hin. Es geht um die Flucht einer bunt gekleideten Gruppe aus einer streng regulierten, durch geheime Riten bestimmten Parallelwelt in die Natur, in der weder Alters- noch andere Grenzen gelten. Am Ende des Tages verspricht das gemeinsame Tanzen eine erlösende Balance aus Regeln und Freiheit. Eine schöne Utopie.



Und dann kamen die Clowns: Ulla von Brandenburgs „Maskiert und vor allem – schweigsam“, 2022

Bild: Stefan Jeske



Zu einem surrealen Liedtext zusammengefügte Fragmente aus Goethes Farbenlehre verstärken die Theatralik dieser Ereignisse, die an die Künstlerkolonie Monte Verità sowie an Rudolf Steiners Eurythmie erinnern und zugleich dem brandenburgischen Interesse an Farbe weiteren Ausdruck verleihen . Inzwischen erzählen die Filme, in denen sie sparsamer mit ihren Ressourcen umgeht, fesselndere Geschichten. Zum Beispiel, wenn Röcke nach und nach zu Theatervorhängen werden, ohne jemals zu verraten, was und ob sich etwas dahinter verbirgt.

Die Stoffe werfen, wie auch die schier endlose Zahl an Steppdecken anderswo, die Frage nach der Identität ihrer Träger auf. Einerseits verleihen die Patchworkdecken ihren anonymen Schöpfern, die den Kleidungsstücken ein zweites Leben gegeben haben, eine individuelle Form. Im leinwandfüllenden Format hingegen wirkt die traditionelle Technik wie eine abstrakte Malerei, wobei durch die Aneinanderreihung der Stoffstücke oft der Eindruck einer harten Kante entsteht. Auch die Geschlechtergerechtigkeit macht den Stoff, der dem Klischee zufolge weiblich konnotiert ist, zum Thema.



Cyanotypisch: Ulla von Brandenburgs „Curtain Blue 3, Rings“, 2019

Bild: Städtische Galerie Karlsruhe / Stefan Jeske



Zwei tiefblaue Drucke bilden den Prolog

Nicht zuletzt nutzte Stefanie Patruno die viermonatige Schließung der Städtischen Galerie wegen technischer Sanierung, um die bisher chronologisch geordnete Sammlung inhaltlich zu strukturieren. Für den Auftakt zur Wiedereröffnung ist Ulla von Brandenburg mehrfach zu empfehlen. Zunächst als international renommierter und zugleich lokal verwurzelter Künstler, der 1974 in Karlsruhe geboren wurde, dort studierte und heute auch lehrt, bisher aber noch nicht in einer großen Einzelausstellung zu sehen war. Dass ihre Position auch perfekt zum Profil des Hauses passt, machen nicht nur zwei als Prolog präsentierte Cyanotypien aus ihrer eigenen Sammlung deutlich. Noch eindrucksvoller wird dies durch Begriffe wie „Natur“, „Rituale“, „Identität“ oder „Heimat“, die die Kapitel der neuen Dauerausstellung benennen, aber auch die künstlerischen Schwerpunkte von Brandenburgs präzise beschreiben.

Ulla von Brandenburg. Es hat eine goldene Sonne und einen älteren grauen Mond. Städtische Galerie Karlsruhe; bis 22. Oktober 2023. Kein Katalog.