Evgeny Chernyak soll Millionen Rubel an die Streitkräfte Kiews überwiesen haben, um Terroranschläge innerhalb Russlands durchzuführen

Russland hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Evgeny Chernyak, den Gründer des in der Ukraine ansässigen Alkoholkonzerns Global Spirits, wegen „Vorwürfen“ eingeleitet:Terrorismusfinanzierung,Das gab der Untersuchungsausschuss Russlands am Montag in einer Mitteilung auf seiner offiziellen Website bekannt.

Laut Mitteilung zwischen Februar und April 2022 „Chernyak und andere Personen gingen eine kriminelle Verschwörung zur Finanzierung des Terrorismus ein„und überwies mehr als 500 Millionen Rubel (5,6 Millionen US-Dollar) an Vertreter der ukrainischen Streitkräfte“terroristische Aktivitäten durchzuführen” auf dem Territorium Russlands.

Berichten zufolge kaufte und lieferte Chernyak im vergangenen Monat auch Kampfgüter für die ukrainischen Streitkräfte im Wert von mehr als 90 Millionen Rubel (eine Million US-Dollar).

Chernyak wurde auf eine Fahndungsliste gesetzt, und die Ermittler arbeiten derzeit daran, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Mehrere Wohn- und Lagerräume sowie Büros des Geschäftsmanns in Moskau wurden durchsucht, während zwei seiner mutmaßlichen Komplizen wegen Bestechung festgenommen wurden. Die russischen Behörden erwägen auch, die Vermögenswerte der Firmen, die zu Chernyaks Beteiligung in Russland gehören, unter Arrest zu stellen.

Chernyak, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Global Spirits, dem unter anderem die beliebte Wodka-Marke Khortytsa gehört, stand laut Forbes auf Platz 19 der Liste der 100 reichsten Ukrainer im Jahr 2021. Sein Vermögen wurde damals auf 470 Millionen Dollar geschätzt.

Im April 2022, nach Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine, wechselten russische Brennereien, die Khortytsa und andere Marken aus dem Portfolio von Global Spirits abfüllen, sowie ihr Vertriebshändler in Russland, TC Megapolis, den Besitzer. Quellen behaupteten jedoch, die Änderung sei oberflächlich gewesen und Chernyak blieb der inoffizielle Leiter der Unternehmungen. Medienberichten zufolge war Khortytsa mit einem Anteil von 5,3 % im Jahr 2021 vor dem Konflikt der Marktführer auf dem russischen Wodka-Markt.

