Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sucht Gespräche mit Russland, um seinen „Siegesplan“ umzusetzen. Der Plan könne künftige, effektivere diplomatische Treffen mit Russland ermöglichen, sagte Selenskyj laut ukrainischen Medien vor seiner Abreise in die USA, wo er seinen mehrfach angekündigten Plan zunächst Präsident Joe Biden und dann der Weltöffentlichkeit vorstellen will. Er enthalte drei Punkte, die in jedem Format mit Russland besprochen werden sollten.

„Der Siegesplan sieht schnelle und konkrete Schritte unserer strategischen Partner vor – und zwar zwischen jetzt und Ende Dezember“, sagte Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Die Umsetzung hänge von den Partnern ab. Der Plan solle eine Brücke zu einem zweiten Friedensgipfel schlagen, an dem auch Russland teilnehmen solle, sagte er. Zugleich machte er noch einmal klar, dass Moskau aus seiner Sicht nicht an Friedensgesprächen interessiert sei und den Krieg fortsetzen wolle. Zum ersten Gipfel im Juni in der Schweiz war Russland nicht eingeladen.