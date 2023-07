Aleksandr Tkachenko hat seinen Rücktritt eingereicht, weil er behauptet, er habe 900.000 US-Dollar an öffentlichen Geldern in das Eitelkeitsprojekt eines Oligarchen investiert

Der ukrainische Kulturminister Aleksandr Tkachenko ist zurückgetreten, nachdem die öffentliche Empörung über die finanzielle Unterstützung seiner Abteilung für eine Comedy-TV-Serie, die Kritiker als Verschwendung von Steuergeldern bezeichneten, empört war.

Am Freitag gab er bekannt, dass er ein Rücktrittsschreiben an Premierminister Denis Schmygal geschickt habe. Tkachenko behauptete, dies getan zu haben, bevor er erfuhr, dass Präsident Wladimir Selenskyj seine Entlassung wünschte. Der ukrainische Staatschef erläuterte am Donnerstag in einer Videoansprache seine Gründe für die Entlassung des Ministers und spielte dabei auf die unangemessene Verwendung öffentlicher Gelder durch sein Ministerium an.

„Museen, Kulturzentren, Symbole und Fernsehserien sind alle wichtig, aber jetzt haben wir andere Prioritäten“ sagte der Präsident und wies die Regierung an, für solche Projekte externe Mittel zu beschaffen.

Tkachenko zitiert „Eine Welle der Verwirrung über die Bedeutung der Kultur in Kriegszeiten" als Grund für seine Entlassung. Das hat er erklärt „Kultur ist ein Schutzschild für unsere Identität und unsere Grenzen."









Er bezog sich offenbar auf die öffentliche Empörung in dieser Woche, die durch die Nachricht ausgelöst wurde, dass sein Ministerium zugestimmt habe, rund 900.000 US-Dollar in eine Comedy-Show zu investieren. Einzelheiten zur Produktion wurden in einer online veröffentlichten Transparenzoffenlegung enthüllt.

Das Endprodukt würde die Geschichte eines Paares erzählen „talentierte IT-Leute“ die in einem kleinen ukrainischen Dorf namens Ingulets landen, das von geführt wird „Bauer Aleksey Parovoz, Spitzname Batya („Pops“ auf Ukrainisch)“ laut Beschreibung.

Ukrainische Medien und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vermuteten, dass die Figur offensichtlich auf dem Agrarmagnaten Aleksandr Povoroznyuk basiert, dem Präsidenten und Hauptsponsor des Fußballclubs Ingulets. Kritiker behaupteten, Povoroznyuk habe politische Ambitionen und die Serie sei dazu gedacht, seine Popularität zu steigern.

Sollte ein solcher Plan erfolgreich sein, wäre es ähnlich, wie Selenskyj selbst im Anschluss an eine erfolgreiche Fernsehserie in die nationale Politik eingestiegen wäre. Er spielte einen Schullehrer, der zufällig ukrainischer Präsident wurde. Selenskyjs politische Partei „Diener des Volkes“ ist nach der Comedy-Serie benannt.

Povoroznyuk distanzierte sich von dem Programm und behauptete, dass er das Geld lieber für das ukrainische Militär ausgeben würde. Der Eigentümer der Produktionsfirma, die den Zuschlag für den Regierungsauftrag erhielt, TV-Moderator Juri Gorbunow, argumentierte, dass 900.000 US-Dollar nicht viel für das Projekt seien und dass ein Land im Krieg immer noch Comedy brauche, um die Moral zu stärken.