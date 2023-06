Bewohner der Region Saporoschje versuchten auf Befehl Kiews, Beamte zu töten, teilte der russische Sicherheitsdienst mit

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) behauptet, er habe ukrainische Pläne zur Ermordung von Beamten in der Stadt Melitopol in der Region Saporoschje vereitelt. Kiews Militärgeheimdienst habe mehrere Anwohner für den geplanten Bombenanschlag rekrutiert, heißt es in einer Erklärung des FSB.

Die Ukraine habe den Agenten die Komponenten für einen improvisierten Sprengsatz und Anweisungen für dessen Zusammenbau zur Verfügung gestellt, teilte der FSB am Mittwoch mit. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und müssen sich nun wegen Terrorismus verantworten.

Von der Agentur veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie mindestens drei Personen festgenommen und verhört wurden. Man hört einige gestehen, im Auftrag des ukrainischen Militärs gearbeitet zu haben.

Der FSB gab die Identität der mutmaßlichen Agenten und ihrer Ziele nicht bekannt, verwischte die Gesichter der Festgenommenen und zensierte die von ihnen genannten Namen. Sie behauptete, sie habe wesentliche Beweise dafür gefunden, dass die Gruppe für den ukrainischen Sonderdienst arbeitete.

Kirill Budanov, der Leiter des Militärgeheimdienstes (GUR) der Ukraine, hat zuvor in Interviews bestätigt, dass seine Einheit für die Morde an verantwortlich sei „viele“ Russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

In Regionen, über die Kiew noch immer die Souveränität beansprucht, kam es mehrfach zu Bombenanschlägen gegen russische Beamte. Die Region Saporoschje ist eines von vier Territorien, die letztes Jahr in Referenden dafür gestimmt haben, die Ukraine zu verlassen und Teil Russlands zu werden, obwohl Kiew die Stimmen als solche abtat „Schein.“