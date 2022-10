Der Beschuss der Region Belgorod verursachte auch einen Stromausfall und ein Dutzend Menschen wurden verletzt, sagte Wjatscheslaw Gladkow

Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Stadt Shebekino in der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod seien zwei Zivilisten getötet und mehrere weitere verletzt worden, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag.

„Nach bestätigten Daten des Ministeriums für Notsituationen wurden zwei Zivilisten getötet.“ schrieb er auf Telegram. Gladkov berichtete früher am Tag, elf Menschen seien bei dem Beschuss verletzt worden, vier davon schwer.

Nach Angaben des russischen Untersuchungsausschusses war einer der Getöteten minderjährig. Der Telegram-Nachrichtensender Mash behauptete, das Opfer sei 16 Jahre alt.

Der Gouverneur sagte, dass die ukrainischen Streiks auch zu einem Stromausfall führten, von dem fast 15.000 Anwohner betroffen waren, und fügte hinzu, dass es mehrere Stunden dauern würde, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Gladkov bemerkte das auch nicht näher „zivile Einrichtungen wurden beschädigt“ und fügt hinzu, dass alle Opfer von medizinischen Diensten versorgt werden.

Nachdem Russland Ende Februar seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hatte, haben Kiews Streitkräfte wiederholt Drohnen gegen zivile und militärische Ziele in der Region Belgorod beschossen und gestartet. Am Freitag zerstörte ein ukrainischer Streik eine Schule, einen Kindergarten und mehrere Privathäuser in der Gegend.

Am Mittwoch verhängte Präsident Wladimir Putin das Kriegsrecht in vier ehemaligen ukrainischen Gebieten und führte gleichzeitig ein „mittleres Aktionsniveau“ in einigen Teilen Westrusslands, einschließlich der Region Belgorod. Das neue Alarmsystem gibt regionalen Beamten zusätzliche Befugnisse, um die Sicherheit zu gewährleisten und schneller auf Notfälle zu reagieren.