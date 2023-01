Ukrainische Wissenschaftler erhalten eine finanzielle Rettungsleine aus dem Ausland

Larissa S. Brizhik musste nicht bleiben. Wie viele ukrainische Frauen und Kinder hätte sie aus dem Kriegsgebiet fliehen können. Doch als Abteilungsleiterin am Bogolyubov-Institut für Theoretische Physik in Kiew, verantwortlich für sieben Mitarbeiter, entschied sie sich, im Job zu bleiben.

Ende letzten Jahres erhielt die Einrichtung von Dr. Brizhik ein einjähriges Stipendium in Höhe von 165.000 US-Dollar. Die Mittel waren Teil einer Tranche von 1,2 Millionen US-Dollar an Zuschüssen der Simons Foundation, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Sie sollen dazu beitragen, Hunderte von ukrainischen Wissenschaftlern zu unterstützen, deren Arbeit durch den Einmarsch Russlands im vergangenen Jahr unterbrochen wurde. Die Stiftung, die ihren Sitz in New York City hat und viele Zweige der Grundlagenforschung unterstützt, wurde von James und Marilyn Simons gestiftet. Herr Simons gründete Renaissance Technologies, einen Hedgefonds, der seinen Hauptsitz ebenfalls in New York hat.

Im Fall von Dr. Brizhik werden mit dem Geld 53 Forscher des Instituts unterstützt, in dem Physiker Plasmen, Elementarteilchen und astrophysikalische Phänomene untersuchen.

„Es zeigt, dass wir nicht allein sind – dass es Menschen gibt, denen es wichtig ist“, sagte Dr. Brizhik über die Finanzierung. „Das hilft sehr“, fügte sie hinzu, vor allem angesichts der Verschärfung des Gürtels in Kriegszeiten und der Verlockung der Auslandsarbeit für junge Wissenschaftler. „Für diejenigen, die bleiben, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Das ist wirklich zentral für diejenigen, die bleiben.“