Dnipro

CNN

—



Der General, der die Gegenoffensive der Ukraine an der Südfront anführt, sagt, seine Truppen seien in Verbowe durchgebrochen – und sagt einen noch größeren Durchbruch voraus.

„Auf der linken Flanke (in der Nähe von Verbove) haben wir einen Durchbruch geschafft und rücken weiter vor“, sagte Oleksandr Tarnavsky dem leitenden internationalen Korrespondenten von CNN, Frederik Pleitgen, während eines Interviews am Freitag, obwohl er einräumte, dass seine Truppen langsamer vorrückten als erwartet.

„Nicht so schnell wie erwartet, nicht wie in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg“, sagte er. „Die Hauptsache ist, diese Initiative (die wir haben) nicht zu verlieren. Und, nun ja, es in der Praxis, bei den Taten nicht aus den Augen zu verlieren.“

Die Behauptung des Generals ist der jüngste Hinweis ukrainischer Beamter darauf, dass an der Südfront Fortschritte im Krieg mit Russland erzielt werden.

Ukrainische Streitkräfte behaupteten in den letzten Wochen, sie seien in die „erste Linie“ russischer Stützpunkte in der Region Saporischschja eingedrungen, ein Zeichen dafür, dass Kiew näher an Moskaus ausgedehntes Netz befestigter Schützengräben entlang der Südfront rücke.

Von Russland ernannte Beamte im besetzten Saporischschja haben ein anderes Bild der Kämpfe vermittelt. CNN ist nicht in der Lage, die Schlachtfeldberichte beider Seiten zu überprüfen. Eine Open-Source-Analyse der verfügbaren Videos lässt jedoch darauf schließen, dass einige ukrainische Einheiten eine wichtige russische Verteidigungslinie in der Nähe des Dorfes Werbowe durchbrochen haben.

Das langfristige Ziel der Ukraine besteht darin, die „Landbrücke“ Russlands zu durchbrechen, die das von Russland gehaltene Territorium im Osten mit der annektierten Krim verbindet.

Anfang September teilten ukrainische Streitkräfte mit, sie hätten das Dorf Robotyne eingenommen und drängten nach Osten in Richtung des Dorfes Novoprokopivka vor. Die Soldaten sagten, sie erwarteten Kämpfe um die Kontrolle über das Hochland südlich und östlich des Dorfes, als sie sich der nächsten russischen Verteidigungslinie näherten. Verbove liegt ein paar Meilen östlich von Robotyne.

Allerdings sagte Tarnavsky gegenüber CNN, er glaube, dass der große Durchbruch der Gegenoffensive darin bestehen würde, dass die Ukraine Tokmak einnehmen könnte, ein strategisches Drehkreuz für Russland, das sein erstes großes Ziel im Kampf im Süden darstellt.

CNN berichtete Anfang dieser Woche, dass die ukrainischen Streitkräfte noch etwa 20 Kilometer von Tokmak entfernt seien und darum kämpften, die zahlreichen Schichten der russischen Verteidigung zu durchbrechen.

„Ich glaube ja (es wird einen großen Durchbruch geben)“, sagte Tarnavsky. „Ich denke, dass es nach Tokmak passieren wird. Im Moment verlassen sich (die Russen) auf die Tiefe ihrer dortigen Verteidigungslinie.“

Anstelle der „Surovikin-Linie“ – einer Verteidigungslinie, die auf Befehl des ehemaligen Generals Sergej Surowikin errichtet wurde, als er die russischen Streitkräfte in der Ukraine befehligte – seien laut Tarnavsky die „Kreuzungen, Baumgrenzen und Minenfelder zwischen den Baumgrenzen“ die größeren Probleme .“

„(Es gibt) eine Kombination aus kleinen schädlichen feindlichen Verteidigungsgruppen, die derzeit sehr präzise und kompetent stationiert werden“, sagte er. „Aber die Aktionen unserer Kämpfer zwingen sie, sich langsam zurückzuziehen, wenn sie unseren Angriffstrupps gegenüberstehen.“

Der General räumte ein, dass die ukrainischen Streitkräfte für einen Erfolg der Gegenoffensive zumindest die Stadt Tokmak erreichen müssten.

„Tokmak ist das Mindestziel“, sagte er. „Das übergeordnete Ziel besteht darin, an unsere Staatsgrenzen zu gelangen.“

Obwohl Tarnavsky einräumte, dass der Vorstoß nicht so „schnell wie erwartet“ verlief, sagte er, dass der Winter die Gegenoffensive nicht verlangsamen werde.

Heftige Regenfälle im Herbst können den Boden in der Ukraine durchnässen und die Bewegung mit schwerem Gerät wie Panzern erschweren, aber Tarnavsky sagt, dass die Streitkräfte der Ukraine in kleinen Gruppen vorrücken, meist zu Fuß.

„Das Wetter kann während des Vormarsches ein ernsthaftes Hindernis sein, aber wenn man bedenkt, wie wir vorankommen, meist ohne Fahrzeuge, glaube ich nicht, dass (das Wetter) die Gegenoffensive stark beeinflussen wird“, sagte Tarnavsky im Interview mit Pleitgen.

„Im Moment nutzen weder der Feind noch wir große Verbände, Kompanien, Bataillone oder Brigaden. Wir setzen Angriffstrupps ein, Gruppen von 10 bis 15 Mann“, erklärte er. „Sie leisten gigantische Arbeit, indem sie das feindliche Feuer auf sie konzentrieren und alle Mittel einsetzen, die ihnen zum Überleben zur Verfügung stehen.“

Einer der Gründe für den langsamen Vormarsch sei, so der General, die Tatsache, dass Russland einige Lehren aus anderen ukrainischen Offensiven ziehen könne.

„Die Russen lernen ziemlich schnell, da sie keine andere Wahl haben. Wenn sie nicht lernen, werden sie früher besiegt“, erklärte er. „Ich würde nicht sagen, dass sie sich an unser Handeln anpassen, da wir auch unsere Taktik ändern.“

Er sagte, die Ukraine habe sich auch an den Einsatz westlicher Ausrüstung und westlicher Taktiken gewöhnt.

Auf die Frage nach dem zunehmenden Widerstand im Westen gegen die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine, insbesondere in den USA, wo einige Zweifel an Kiews Erfolgsaussichten geäußert haben, sagte Tarnavsky, er respektiere ihre Ansicht.

„Lassen Sie es die Meinung der Skeptiker sein. Es ist kein Wettbewerb und wir haben keine Wahl“, sagte er. „Ich verstehe, dass sich jemand eine groß angelegte Gegenoffensive vorgestellt hat. Aber die Zeiten ändern sich, die Taktiken des Feindes ändern sich, die Waffen ändern sich.“

„Wir haben ein Ziel – die Befreiung unserer Gebiete. So schwer es auch ist, wir werden weiterarbeiten. Und ich möchte auch den Skeptikern danken, denn auch ihre Kritik beeinflusst den Erfolg unserer Aufgabe“, sagte er.

Er dankte den westlichen Verbündeten der Ukraine für ihre kontinuierliche Unterstützung und versprach, die von ihnen gelieferten Panzer und gepanzerten Fahrzeuge mit größter Sorgfalt zu behandeln.

Sehen Sie sich die Schäden an, die durch den Angriff der Ukraine auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte entstanden sind

Wagner, „hier und da“



Im Rahmen des Interviews äußerte sich der General auch zur aktuellen Lage der Söldnergruppe Wagner.

Er sagte, dass Wagner-Kämpfer immer noch „hier und da“ an der Front auftauchen, nachdem der frühere Chef der Gruppe Jewgeni Prigoschin gestorben ist, der letzten Monat bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, nachdem er einen gescheiterten Aufstand angeführt hatte, der die größte Bedrohung für die Herrschaft Russlands darstellte Präsident Wladimir Putin in Jahrzehnten.

Eine Vereinbarung zur Deeskalation der Krise hätte eigentlich dazu führen sollen, dass Prigoschin und seine Kämpfer in das benachbarte Weißrussland geschickt würden, doch es gab Berichte über die Verlegung von Wagner-Kämpfern nach Cherson.

Auf die Frage nach diesen Berichten sagte Tarnavsky: „In einigen Richtungen, ich kann nicht sagen, ob es sich um die Region Cherson oder unsere Richtung oder anderswo handelt, tauchen sie tatsächlich auf.“ Tatsache ist, dass ihre Abzeichen hier und da auftauchen – das ist konstant.“

Tarnavsky fuhr fort, dass seine Männer normalerweise über die Anwesenheit Wagners spekulierten, wenn ihr Feind anfing, sich kompetenter zu verhalten.

„Wir vermuten die Anwesenheit von Wagner, wenn wir die Abschreckung unserer Offensivkräfte durch die Beteiligung einer Kategorie von Militärpersonal sehen, die diese Aufgaben auf interessantere (ungewöhnlichere) Weise wahrnimmt“, erklärte er. „Da denkt man: „Vielleicht ist Wagner aufgetaucht?““

„Aber in meinem Frontbereich gibt es heute keine solche Einheit“, fügte er hinzu. „Über die Richtung Cherson kann ich nichts sagen.“

Die Ukraine startete kürzlich einen Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Halbinsel Krim, die 2014 von Moskaus Streitkräften illegal annektiert wurde.

Tarnavsky sagte gegenüber CNN, dass Angriffe auf der Krim wichtig für den Erfolg der Kiewer Gegenoffensive seien.

„Für den Erfolg von Offensivoperationen geht es nicht nur darum, den Feind vor sich zu vernichten, sondern auch um die Zerstörung von Orten, an denen sich Ausrüstung und Personal konzentrieren, und insbesondere um die Zerstörung der Kommandozentralen“, sagte er und fügte hinzu, dass dies zu „einem Durcheinander“ führen könne das Schlachtfeld.“

Der General fügte hinzu, dass der Streik auf der Krim als Sammelruf für die ukrainischen Streitkräfte und zur Stärkung der Moral besonders wichtig sei.

„Es hilft uns, gibt uns aber auch Hoffnung für die Zukunft“, sagte er.