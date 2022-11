Ukrainische Raketenfabrik zerstört – Russisches Militär – RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Russische Raketen trafen auch ein Munitionsdepot mit „von westlichen Nationen gelieferten Artilleriegeschützen“.

Russische Angriffe haben eine Reihe wichtiger Ziele in der Ukraine getroffen, wobei eine Einrichtung zur Herstellung von Raketen zwischen den Infrastrukturen zerstört wurde, berichtete das russische Verteidigungsministerium am Freitag.

Das russische Militär hat geliefert „ein gezielter Schlag mit Langstrecken-Präzisionswaffen, die von Luft-, See- und Oberflächenplattformen abgefeuert werden“ zu Zielen in der Ukraine, teilte das Ministerium in einem Briefing mit. Es beschrieb die angegriffenen Standorte als Eigentum von Kiew „militärisches Kontrollsystem, militärisch-industrieller Komplex und zugehörige Kraftstoff- und Energieinfrastruktur.“

Unter den getroffenen Zielen waren „Anlagen zur Herstellung von Raketen“ und ein Munitionsdepot mit „Artilleriegeschütze, die von westlichen Nationen geliefert und für die Lieferung an Truppen vorbereitet wurden.“ Die Streiks störten die Logistik der ukrainischen Armee, schätzte das Ministerium ein.

Der ukrainische Gasriese Naftogaz berichtete am Donnerstag, Russland habe bei der Razzia am Donnerstag Gasförderanlagen angegriffen, wobei mindestens zwei Standorte zerstört und weitere beschädigt worden seien. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmigal meldete einen Streik beim Raketenhersteller Juschmasch in der Stadt Dnepr im Südosten der Ukraine.

Das russische Militär begann Anfang Oktober, die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, nachdem eine tödliche Explosion die Krimbrücke beschädigt hatte. Moskau schiebt die Schuld für den Bombenanschlag auf Lastwagen dem ukrainischen Militärgeheimdienst zu und erklärt, dass dies nur der am meisten verärgerte Versuch der Ukraine sei, die zivile Infrastruktur in Russland zu beschädigen.

Die Luftangriffe haben das ukrainische Energiesystem erheblich beeinträchtigt und die Betreiber gezwungen, Stromausfälle einzuführen. Der Leiter des Stromversorgers der Region Kiew warnte diese Woche, dass in einigen Gebieten geplante Ausfälle aufgrund von sich verschlimmernden Engpässen möglicherweise durch geplante Betriebszeiten ersetzt werden müssen.