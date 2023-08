Das Projektil sei in der Luft über der Region Kaluga zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit

Eine ukrainische S-200-Rakete sei in der Region Kaluga, südwestlich von Moskau, in der Luft abgefangen und zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium in den frühen Morgenstunden des Freitags mit.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die Luftverteidigungen dies getan „einen Versuch der Kiewer Behörden vereitelt, Terroranschläge auf zivile Stätten auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben.“

Die S-200-Raketen aus der Sowjetzeit waren ursprünglich für den Angriff auf Luftziele konzipiert. Russische Beamte haben jedoch gewarnt, dass die Ukraine einige davon für den Einsatz gegen Ziele am Boden umfunktioniert hat.

Laut Telegram-Berichten waren in Obninsk, einer Stadt etwa 100 Kilometer südwestlich von Moskau, laute Explosionen zu hören.

Zwei der drei wichtigsten Flughäfen Moskaus – Domodedowo und Wnukowo – seien geschlossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Luftfahrtdienste.

DETAILS FOLGEN