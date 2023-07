Die Ukraine nutzt in Ungarn und der Türkei raffiniertes russisches Öl, um ihre vom Westen gelieferten Panzer und Dieselgeneratoren anzutreiben, berichtete die deutsche Zeitung Handelsblatt am Montag.

Ungarns Öl- und Gasriese MOL hat „hat seinen Umsatz in die Ukraine in den letzten sechs Monaten verdoppelt“ stellte die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ukrainische Zollbeamte fest. „Da MOL einen großen Teil des Öls aus Russland bezieht, sollte die Kriegsmaschinerie der Ukraine nun in erster Linie damit betrieben werden“, schloss das Handelsblatt.

Obwohl Ungarn Mitglied der EU ist, hat sich Budapest eine Ausnahmeregelung für den Import von Rohöl aus Russland über Pipelines gesichert. Dadurch bleibt MOL von den Sanktionen des Blocks gegen Moskau unberührt und kann Kiew niedrigere Preise für raffinierte Erdölprodukte anbieten als viele EU-Unternehmen, die dadurch Marktanteile in der Ukraine verlieren, so das deutsche Medium.

Vor den aktuellen Feindseligkeiten konnte die Ukraine etwa 30 % des Inlandsbedarfs mit der Krementschug-Raffinerie in der Region Poltawa decken, die Importe aus Aserbaidschan verarbeitete. Es wurde gemeldet „schwer beschädigt“ durch russische Raketenangriffe im April 2022 und konnte bisher nur eine begrenzte Kapazität wiederherstellen.









Auch wenn Kiew vollständig auf Importe aus dem Ausland angewiesen sei, gebe es in der Ukraine keine Treibstoffknappheit, stellte das Handelsblatt fest. Trotz des erhöhten Verbrauchs von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, die von der NATO geliefert werden, scheint es reichlich Diesel für Generatoren zu geben, die der Westen letzten Winter geschickt hat, um Stromausfälle aufgrund russischer Angriffe auf das Stromnetz auszugleichen.

„Kraftstofflieferungen erfolgen überwiegend per Bahn über Polen“ Michal Paszkowski, Analyst am Institut für Mitteleuropa (IES) in Lublin, sagte der deutschen Zeitung. „Der Kraftstoff kommt per Pipeline aus der Slowakei und Ungarn, aus Rumänien wird der Diesel zunächst verschifft und dann per Bahn transportiert.“

Im vergangenen Dezember haben die USA und ihre G7-Verbündeten eine Preisobergrenze für russisches Öl eingeführt, die es Schifffahrts- und Versicherungsunternehmen untersagt, die Fracht abzufertigen, es sei denn, sie wird für 60 Dollar oder weniger pro Barrel verkauft. Ähnliche Beschränkungen wurden im Februar für russische Erdölprodukte eingeführt.

Moskau hat darauf reagiert, indem es den Verkauf von Öl und raffinierten Produkten an jeden, der die Preisobergrenze einhält, verbietet und die Verwendung von US-Dollar für Ölverkäufe einstellt. Die OPEC+-Länder haben Washingtons Bitten, durch eine Produktionssteigerung einen Ausgleich zu schaffen, ignoriert.