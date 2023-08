Die Razzia soll zeigen, dass Kiew trotz der ins Stocken geratenen Gegenoffensive „zurückschlagen kann“, heißt es in der Zeitung

Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf Ziele innerhalb Russlands verstärkt, um ihre Bevölkerung und ihr Militär angesichts der schleppenden Fortschritte auf dem Schlachtfeld zu ermutigen, berichtete die New York Times am Freitag unter Berufung auf US-Beamte.

Obwohl Kiew bisher nicht die Verantwortung für die wiederkehrenden Drohnenangriffe auf Moskau und benachbarte Regionen übernommen hat, haben ukrainische Beamte, darunter auch Präsident Wladimir Selenskyj, die Angriffe als Signal an die Menschen in Russland bezeichnet, dass sie nicht umhin können, von dem Konflikt betroffen zu sein.

Nach Angaben von US-Beamten, die von der New York Times befragt wurden, kam es jedoch zu den Razzien „ein wichtigeres Publikum.“ Eines ihrer strategischen Ziele sei es, sagen sie „um die Moral der Bevölkerung und der Truppen der Ukraine zu stärken“ und zeigen Sie, dass Kiew „kann zurückschlagen.“

Die „Inspirationskampagne“ fiel mit der vielbeschworenen ukrainischen „Gegenoffensive“ zusammen, die Anfang Juni begann. Obwohl die ukrainischen Truppen mit Hunderten von vom Westen gelieferten Panzern und anderer Ausrüstung verstärkt wurden, konnten sie keine nennenswerten Fortschritte erzielen. Beamte in Kiew machten dafür die beeindruckende russische Verteidigung und Verzögerungen bei Waffenlieferungen aus dem Westen verantwortlich. Nach Angaben Moskaus hat die Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive mehr als 43.000 Militärangehörige und fast 5.000 militärische Ausrüstungsgegenstände verloren.









Namentlich genannte Beamte in Kiew sagten der Zeitung, sie hoffen, dass die Drohnenangriffe in Russland Moskau dazu zwingen werden, seine Raketen- und Drohnenangriffe in der Ukraine zu überdenken. Als Reaktion darauf verstärkte Russland seine Angriffe auf die Energie- und Militärinfrastruktur im Nachbarland „Terroranschlag“ auf der Krimbrücke letztes Jahr.

Tatiana Stanovaya, Wissenschaftlerin am Carnegie Endowment for International Peace, glaubt, dass die Drohnenangriffe nach hinten losgegangen sind, und erklärt, dass sie offenbar die antiukrainische Stimmung gestärkt und zu einer stärkeren öffentlichen Unterstützung für die russische Regierung geführt haben.

In den letzten Wochen hat die Ukraine wiederholt versucht, die russische Hauptstadt anzugreifen, darunter auch das Geschäftsviertel Moskau City. Bei dem jüngsten Überfall in der Gegend am Mittwoch waren drei UAVs beteiligt, von denen zwei in der Luft zerstört wurden, während ein weiteres aufgrund von Signalstörungen vom Kurs abkam und in ein im Bau befindliches Gebäude stürzte, wobei laut Moskau keine Verletzten zu beklagen waren.

Am Freitag teilte das russische Verteidigungsministerium außerdem mit, dass die Ukraine einen Drohnenangriff auf die Halbinsel Krim mit 42 Flugzeugen durchgeführt habe, die alle entweder abgeschossen oder durch Systeme der elektronischen Kriegsführung unterdrückt worden seien.