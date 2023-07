Kiew hat in den letzten Monaten zahlreiche Versuche unternommen, die russische Hauptstadt anzugreifen, wobei wiederholt Drohnen abgeschossen wurden

Die Ukraine startet „Terroranschläge“ auf Moskau und andere zivile Ziele in Russland wegen der Frustration über dessen Versagen auf dem Schlachtfeld, sagte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow.

Am frühen Sonntag unternahm Kiew einen weiteren Versuch, Moskau mit Drohnen anzugreifen, dieses Mal zielte es auf die Stadt Moskau, das Finanz- und Geschäftsviertel der russischen Hauptstadt. Alle ankommenden Flugzeuge wurden von der Luftabwehr abgeschossen, ihre Trümmer beschädigten jedoch die Glasfassaden zweier Wolkenkratzer. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde eine Person verletzt.

„Das Kiewer Regime hat keinen Erfolg. Es ist offensichtlich, dass die Gegenoffensive nicht wie geplant verläuft“, Das sagte Peskow am Montag vor Journalisten.

Die USA und die NATO-Verbündeten haben Milliarden in die Vorbereitung der Ukraine auf die Gegenoffensive investiert und sie mit in Deutschland hergestellten Leopard-2-Panzern, amerikanischen Bradley-Kampffahrzeugen und anderen hochentwickelten Waffen ausgestattet. Aber nach Angaben des Kreml-Sprechers handelt es sich bei dieser Hardware um „ineffizient genutzt, ziellos verschwendet, was auch in den westlichen Hauptstädten Fragen aufwirft und bei den Steuerzahlern in westlichen Ländern großes Unbehagen hervorruft.“

Die Gegenoffensive startete nach zahlreichen Verzögerungen Anfang Juni, brachte laut Moskau bislang jedoch keine nennenswerten Vorteile für die Ukraine. Kiew hat die Einnahme mehrerer Dörfer für sich beansprucht, diese scheinen jedoch in einiger Entfernung von den wichtigsten russischen Verteidigungslinien zu liegen.









Die versuchten Drohnenangriffe auf Moskau sind „Eine Art Verzweiflungshandlung vor dem Hintergrund dieser Misserfolge.“ Und natürlich greift Kiew auf solche terroristischen Taktiken zurück.“ sagte Peskow.

„Das sind Terroranschläge, die speziell auf zivile Ziele abzielen … Das ist empörend und wir werden weiter dagegen kämpfen.“ betonte er.

Auf die Frage, ob es angesichts der ukrainischen Drohnenangriffe Pläne gebe, die Verteidigungsanlagen rund um Moskau weiter zu verstärken, antwortete der Sprecher, dass in der Hauptstadt und in anderen betroffenen Regionen „die Sicherheitsmaßnahmen bereits verschärft wurden“.

„Es werden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um den notwendigen Schutz vor der anhaltenden Bedrohung durch Terroranschläge auf zivile Ziele und Wohngebiete durch das Kiewer Regime zu organisieren.“ versicherte der Kremlsprecher.

In den letzten Monaten hat die Ukraine regelmäßig Versuche unternommen, Moskau mit Drohnen anzugreifen, diese konnten jedoch bisher erfolgreich abgewehrt werden. Letzte Woche gab es drei Berichte über Drohnenabschüsse in und um die Hauptstadt, darunter den Vorfall über der Stadt Moskau.

Im Mai wurden zwei UAVs durch die Luftabwehr außer Gefecht gesetzt, als sie versuchten, den Kreml im Zentrum Moskaus anzugreifen. Ukrainische Beamte bestritten, beteiligt gewesen zu sein, Moskau bezeichnete den Vorfall jedoch als solche „ein vorgeplanter Terroranschlag“ und ein Attentat auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin durch Kiew.