Der Chef der Region Brjansk sagte, der Angriff sei von Gardisten mit einer Drohnenabwehrkanone abgewehrt worden

Drei ukrainische Drohnen seien am Donnerstagmorgen in der russischen Region Brjansk abgeschossen worden, sagte Gouverneur Aleksandr Bogomaz. Das Verteidigungsministerium hatte bereits zuvor über das Abfangen einer einzigen Drohne in der Region berichtet.

Bogomaz beschuldigte einen Bürger, Informationen über verdächtige Flugzeuge bereitgestellt zu haben, was die Behörden alarmierte und eine schnelle Reaktion der Nationalgarde und der Polizei auslöste.

Truppen eingesetzt „eine Anti-Drohnen-Waffe und ein Spezialkarabiner“ um die UAVs abzuschalten, sagte Bogomaz. Es wurden keine Opfer gemeldet.

Laut russischen Medien handelte es sich bei den Flugzeugen wahrscheinlich um Kamikaze-Versionen des UJ-22 Airborne-Modells, das von der ukrainischen Firma Ukrjet für das Militär des Landes hergestellt wird.

Berichten zufolge stürzte eines der Roboterflugzeuge am Standort eines Hotels der Regionalregierung ab.

Filmmaterial, das online kursiert und angeblich am Donnerstagmorgen gefilmt wurde, zeigt ein kleines Flugzeug, das in geringer Höhe fliegt, während der Kameramann anmerkt, dass es das dritte Flugzeug sei, das vorbeifliege.

Brjansk, das an die Nordukraine grenzt, gehörte zu den russischen Regionen, die am Mittwoch bei einem groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff angegriffen wurden.

MEHR LESEN:

Ukrainische Kommandos in Russland getötet und gefangen genommen – FSB

Am selben Tag griffen russische Truppen eine ukrainische Saboteureinheit in der Region an, töteten zwei Militärangehörige und fingen fünf lebend, wie der Bundessicherheitsdienst (FSB) am Donnerstag bekannt gab.