Ukrainische Arbeiter, die das von Raketen getroffene Stromnetz reparieren, sind täglich in Gefahr

Über das knirschende Heulen einer Kettensäge, die Bäume beschneidet, erinnert sich Oleh Braharnyk, wie seine Crew eine Woche zuvor in Kiew in Aktion trat, um von russischen Raketen zerstörte Stromleitungen zu reparieren und den Stromfluss aufrechtzuerhalten.

Braharnyk, Vorarbeiter eines Elektrounternehmens, weiß, worauf es ankommt: Wie viele andere in der Ukraine hat seine Familie mit täglichen Stromausfällen zu kämpfen, die durch russische Luftangriffe verursacht wurden.

„Auch wir sitzen im Dunkeln“, sagt Braharnyk, dessen Haus nur etwa die Hälfte des Tages mit Strom versorgt wird.

In den letzten Monaten hat Russland Raketen auf die Ukraine regnen lassen, um zu versuchen, Stromnetzgeräte und Einrichtungen auszuschalten, die das Licht an, Raumheizungen warm und Computer am Laufen halten.

Es ist Teil von Moskaus Strategie, die Infrastruktur des Landes lahmzulegen und die Ukraine in diesem Winter zur Unterwerfung zu zwingen.

Braharnyks Crew ist eine von vielen des Energieunternehmens DTEK, die sich schnell in Kiew bewegt – gelegentlich unter Artillerie- und Raketenbeschuss –, um die Stadt am Laufen zu halten. Kollegen in der ganzen Ukraine tun dasselbe.

Eine neue Kriegsfront

Seit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben führende Politiker davor gewarnt, dass Gassysteme, Wasserleitungen und Kraftwerke zu einer neuen Front im Krieg geworden sind.

Ungefähr die Hälfte des ukrainischen Energieversorgungsnetzes ist nach weit verbreiteten Angriffen am 23. November noch immer beschädigt, als DTEK erklärte, dass „das Stromsystem ausgefallen“ sei.

Mitglieder der Elektrizitäts-Crew zogen sich kugelsichere Westen und Helme an, bevor sie Anfang dieses Monats mit Reparaturarbeiten an einer beschädigten Hochspannungsleitung in Cherson, Ukraine, begannen. (Chris McGrath/Getty Images)

Während dieses Sperrfeuers wurden sechs Wärmekraftwerke des Unternehmens abgeschaltet, und bis zu 70 Prozent der Einwohner der ukrainischen Hauptstadt fielen aus.

Die Anlagen wurden innerhalb von 24 Stunden wieder ans Netz gebracht, obwohl etwa 30 Prozent der Einwohner Kiews tagsüber von Stromausfällen betroffen sind und nachts bis zu 20 Prozent abfallen, sagte ein DTEK-Sprecher.

Laut DTEK haben russische Streitkräfte ihre Einrichtungen seit Anfang Oktober 17 Mal angegriffen, darunter zweimal allein am Montag.

Tote auf Schlachtfeldern, bei der Arbeit

Das Unternehmen hat den Tod von mehr als 106 Mitarbeitern gemeldet, seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, die überwiegende Mehrheit davon Angehörige des Militärs. Vierzehn wurden entweder außerhalb des Dienstes oder bei der Arbeit getötet.

Laut DTEK wurden in der vergangenen Woche drei ukrainische Energiearbeiter getötet und 24 verletzt.

Oleh Braharnyk, Vorarbeiter des Elektrounternehmens DTEK, sagt, dass die russischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges ihre Angriffe auf Kiew aus geringerer Entfernung gestartet hätten. (Andrew Kravchenko/The Associated Press)

Die Crew von Braharnyk hatte kaum mehr zu befürchten als eisige Temperaturen und Schneehaufen, als sie am Donnerstag Äste in der Nähe von Freileitungen schnitten, die Häuser und Unternehmen auf einem Großteil des linken Ufers des Dnjepr mit Strom versorgen.

Das mindert ihre ständige Alarmbereitschaft nicht. Als die Raketen am Nachmittag des 23. November zu fallen begannen, eilte die Besatzung zu einem nicht näher bezeichneten Notfallort, begutachtete den Schaden und bestimmte schnell, welche Reparaturen durchgeführt werden mussten. Eine zweite „Brigade“ wurde dann hinzugezogen, um die eigentlichen Reparaturarbeiten durchzuführen.

Die Besatzungen können nicht einfach so reinstürmen. Theoretisch, aber nicht immer in der Praxis, wird erwartet, dass Minenräumungsexperten zuerst eintreffen und Entwarnung geben.

Reinigungsteams beseitigen bei Bedarf Trümmer und Fragmente von heruntergekommenen Leitungen und sprengen die Zerstörung, damit Lastwagen und schweres Gerät durchkommen können, um die Reparaturen abzuschließen.

Die auf die Infrastruktur ausgerichteten Streiks sind nicht so gefährlich wie die Angriffe in der Anfangsphase des Krieges, als russische Truppen in die Außenbezirke von Kiew und in die umliegenden Viertel vordrangen, bevor sie zurückgedrängt wurden. Damals wurden Reparaturarbeiten unter Beschuss durchgeführt.

„Heutzutage ist es besser, weil die Raketen von weiter weg abgefeuert werden“, sagte Braharnyk.

Stromleitungen, die während eines russischen Raketenangriffs auf ein Hochspannungs-Umspannwerk in der Zentralukraine beschädigt wurden, werden am 10. November gezeigt. (Genja Savilow/AFP/Getty Images)

Risiken bleiben real

Angesichts der neuen russischen Strategie „wissen wir bereits, dass sie auf die Stromversorgung oder Stromleitungen zielen werden, wenn wir hören, dass ein Streik aus Russland kommt“, sagte Braharnyk.

Die Besatzungen von DTEK bleiben jetzt in der Nähe ihrer Einsatzbasis und sind jederzeit einsatzbereit. Die Risiken bleiben real.

„Sogar jetzt sind wir nicht wirklich zuversichtlich, weil niemand weiß, ob sie einen Doppelschlag machen werden, wenn wir einen Einsatz machen, um eine Stelle zu reparieren, die sie gerade getroffen haben“, sagte er.

Die psychische Belastung ist groß.

„Das Schwierigste ist … die Explosionen und die Schläge zu hören, und wir wissen nicht genau, was es ist. Es könnten ankommende Raketen oder SWAT-Teams sein, die Felder räumen, damit andere Brigaden durchkommen können“, sagte Braharnyk.

Für die Besatzungen der Elektrizitätsunternehmen geht es darum, die Arbeit zu erledigen, „egal, was um uns herum passiert“, sagte er.