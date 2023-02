Ukrainische Ärzte erhalten eine Facharztausbildung in Deutschland

Ein Patient liegt bewusstlos auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Bochum. Ihre Gesichtszüge sind wegen all ihrer Verletzungen schwer zu erkennen. Ihr Körper ist mit diversen Leitungen und Sensoren verbunden und die Patientin kämpft um ihr Leben.

Doch dieser Anblick tut der Gelassenheit der ukrainischen Anästhesisten Tetiana Buryak und Dmytro Sadyraka keinen Abbruch. Ruhig stehen sie neben dem Krankenbett, hören ihren deutschen Kollegen zu und stellen Fragen.

Buryak stammt aus der Stadt Dnipro, Sadyryka aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Beide sind spezialisiert auf die Behandlung von Patienten mit schweren Verbrennungen, darunter Soldaten und Zivilisten, die während des andauernden Krieges in der Ukraine verletzt wurden.

Sie sind das dritte ukrainische Ärztepaar, das nach Bochum gekommen ist, um von einem Krankenhausprogramm zu profitieren, das eingerichtet wurde, nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach letztes Jahr die Ukraine besucht und versprochen hatte, mehr zu tun, um den Verwundeten zu helfen. Ziel ist es, deutsche Expertise mit Ärzten zu teilen, die in der Ukraine Schwerverletzte behandeln müssen. Bis Ende 2022 nahmen 30 ukrainische Ärzte an dem Programm teil; weitere 10 kamen im Januar dieses Jahres an.

Bochum ist nicht die einzige Stadt, in der Ukrainer Praktika machen und sich weiterbilden können: Auch Kliniken in Ludwigshafen, Duisburg, Halle, Hamburg, Murnau und Tübingen beteiligen sich an dem Programm.

Praktisches Training für ukrainische Ärzte

Ukrainische Ärzte dürfen deutsche Patienten nicht allein behandeln, erklärt Marcus Lehnhardt, Direktor der Universitätsklinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, der Intensivstation für schwere Verbrennungen und der Sarkom-Station in Bochum. Er ist zuständig für die ukrainischen Ärzte, die in Bochum Praktika machen.

„Die ukrainischen Ärzte begleiten uns morgens zu Krankenbettbesuchen, sie sind bei Operationen dabei und werden auch in Bereichen geschult, in denen sie ausdrücklich eine Schulung wünschen. Wenn wir zum Beispiel eine Anästhesie durchführen, sind sie anwesend gesamten Operation. Sie können Fragen stellen und bei der Abwicklung helfen“, sagt Lehnhardt.

„Die Ukraine ist ein hochentwickeltes Land, deshalb ist das Know-how der hier praktizierenden Ärzte bereits sehr umfangreich“, sagt er. „Aber es gibt immer noch Dinge, die man durch Beobachtung lernen kann. Es gibt bestimmte Dinge, die wir ein bisschen anders und vielleicht sogar ein bisschen besser machen.“

In nur zwei Wochen konnte sich Buryak viel praktisches Wissen aneignen, etwa darüber, wie deutsche Ärzte miteinander kommunizieren, wie Patienten gewaschen und rasiert werden, wie Medikamente verabreicht werden und welche Wundverbände man anlegt.

Sie sagt, dass ihr Krankenhaus in Dnipro viel Auslandshilfe, Medikamente und andere Materialien erhalten hat. „Aber manchmal haben wir uns das Zeug angesehen und wussten nicht, was es war. Als ich hier ankam, habe ich Fotos gemacht, sie an meine Schwestern geschickt und erklärt, welchen Zweck die Gegenstände erfüllten. Solche Kleinigkeiten verbessern die Behandlung insgesamt“, sagt Burjak, der auch Direktor einer Physiologie- und Intensivstation in einem Krankenhaus in Dnipro ist.

Erfolgreiche Behandlung nach dem Training

Buryak sagt, dass ihre Chirurgenkollegen, die vor ihr in Deutschland ausgebildet wurden, ihr neues Wissen bereits in die Praxis umsetzen.

Sie sagt auch, dass ihr Krankenhaus die Ergebnisse bereits vergleichen konnte. So wurden beispielsweise drei von fünf Bergleuten, die mit Verbrennungen eingeliefert wurden, mit deutschen Methoden behandelt und erholten sich schneller als die zwei, die mit früheren Methoden behandelt wurden.

Sie erwähnt auch eine weitere Innovation, die jetzt in ihrer Klinik in der Ukraine zum Einsatz kommt: das Team-Timeout.

„Bevor wir einen Einsatz starten, haben wir eine sogenannte Team-Auszeit“, erklärt Marcus Lehnhardt. „Dann nehmen wir uns eine Minute Zeit, um innezuhalten, uns umzusehen und einige sehr wichtige Fragen zu stellen. Ist das der richtige Patient? Ist die Indikation richtig? Ist die Seite richtig? Haben wir alle notwendigen Instrumente? Haben wir an alles gedacht? Das Team Timeout ist eine letzte Überprüfung, bevor wir mit dem Betrieb beginnen.“

Nach Gesprächen mit ukrainischen Gesundheitsfachkräften kam Lehnhardt zu folgendem Ergebnis: Den ukrainischen Medizinern fehle es nicht an Wissen oder Können, sondern an Material wie Verbandsmaterial.

Ukrainische Ärzte stehen vor großen Herausforderungen

Das Verbrennungszentrum des Kiewer Stadtkrankenhauses Nr. 2 hat bereits viele Ärzte für Praktika nach Deutschland geschickt.

Einig sind sich alle über die Unterschiede zwischen deutschen und ukrainischen Krankenhäusern. Ihrer Meinung nach sind deutsche Krankenhäuser besser ausgestattet, haben mehr Material und – was vielleicht am wichtigsten ist – sie sind personell besser ausgestattet. Die ukrainischen Ärzte sagen, dass der Krieg die Belastung des Gesundheitspersonals in ihrem Land erheblich erhöht hat.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Ärzte nicht zugenommen, sondern sogar abgenommen habe, weil viele Ärzte entweder an der Front seien oder das Land verlassen hätten.

„Die Behandlung ist schwieriger geworden, weil die Fälle schwieriger geworden sind“, sagt Andriy Shernov, der im vergangenen November auch ein Praktikum in einem deutschen Krankenhaus absolvierte. „Es gibt mehr Soldaten und weniger Kinder, weil viele von ihnen außerhalb des Landes sind. Die Dinge sind auch schwieriger geworden, weil Wasser und Strom abgestellt wurden.“

Dmytro Sadyraka, einer der im Januar in Bochum eingetroffenen Anästhesisten, sagt, dass Verletzungen durch Landminen eine besondere Herausforderung darstellen. Neben sichtbaren Verbrennungen gibt es auch Verletzungen, die nicht sofort auffallen – zum Beispiel wenn Organe innere Schäden aufweisen.

Eine weitere Herausforderung ist die Infektionsgefahr an der Front. „Da ist Dreck und Erde. Jemand wird möglicherweise auf den Boden gezogen, was eine sofortige Heilung einer Verletzung verhindern würde. Sie liegen möglicherweise eine Weile auf dem Schlachtfeld. Einige gehen von einem Krankenhaus zum nächsten und infizieren sich oder Krankenwagen fallen aus nicht ausreichend desinfiziert“, sagt Sadyraka.

„Möglichst viele Kollegen sollen nach Deutschland kommen“

Marcus Lehnhardt vom Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum freut sich, dass Ärzte aus der Ukraine an seinem Krankenhaus fortgebildet werden.

„Natürlich ist es immer toll, sich mit Kollegen auszutauschen – zu wissen, was man da hinfährt und was wir hier machen. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, einem Menschen aus einem Kriegsgebiet etwas beibringen zu können positiver Aspekt. Wir alle spüren eine gewisse Hilflosigkeit, als könnten wir nicht viel machen. Wenn die Leute hier ihnen beim Lernen helfen können, trägt das zu dem Gefühl bei, dass es tatsächlich Unterstützung gibt, und das ist toll“, sagt Lehnhardt.

Auf die Frage, was sie nach ihrer Ausbildung vorhaben, sagen Tetiana Buryak und Dmytro Sadyraka, dass sie beabsichtigen, sich auszuruhen, zu schlafen und eine Weile ein friedliches Leben zu führen. Buryak sagt, wegen des Krieges und der hohen Belastung des Gesundheitspersonals sei eine Weiterbildung in der Ukraine nicht mehr möglich.

Sie empfiehlt, dass möglichst viele ihrer Kollegen, darunter auch Pflegekräfte, nach Deutschland kommen. Jetzt weiß sie auch, welche Geräte und Materialien ihre Kollegen in der Ukraine brauchen, damit sie die Verwundeten besser versorgen können.